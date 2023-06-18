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  4. Тиафо выиграл турнир в Штутгарте, обеспечив себе дебют в топ-10
ATP
18 июня 2023, 18:54 |
130
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Тиафо выиграл турнир в Штутгарте, обеспечив себе дебют в топ-10

Фрэнсис добыл второй титул на травяных кортах

18 июня 2023, 18:54 |
130
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Тиафо выиграл турнир в Штутгарте, обеспечив себе дебют в топ-10
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо

Состоялся финал травяного турнира ATP 250 в Штутгарте.

В матче за титул Ян-Леннард Штруфф (№24 ATP) из Германии встречался с Фрэнсисом Тиафо из США (№12 ATP). Победа досталась американскому теннисисту, который оформил камбэк в финале.

Штутгарт. Финал
Фрэнсис Тиафо (США) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 4:6, 7:6(1), 7:6(8)

Отметим, что Тиафу два года назад выигрывал травяной турнир в Ноттингеме. Штруфф на таком уровне не побеждал.

С понедельника американец дебютирует в топ-10 мирового рейтинга.

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Ян-Леннард Штруфф ATP Штутгарт Фрэнсис Тиафо
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Так побачив кінцівку цього матчу в Штудгарті (німецька версія австрійського каналу Servus показує, як і ще два невеликих турніри в наступні тижні в Німеччині). Це компенсує відстутність Уімбллдону на екранах німецького Євроспорту, який цей головний турнір не показує. Так мяч швидко "літає"  і відбивається на траві, в порівнянні із грунтом і хардом, тому не має час на роздуми. Рівна боротьба, що доказує рахунок, в тому числі на тайбрейках. Але переможцем вийшов сильніщий по рейтингу в двічі (12) Тіафо, який як тут пишуть перейде в десятку.
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