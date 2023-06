Тиафо выиграл турнир в Штутгарте, обеспечив себе дебют в топ-10

Состоялся финал травяного турнира ATP 250 в Штутгарте.

В матче за титул Ян-Леннард Штруфф (№24 ATP) из Германии встречался с Фрэнсисом Тиафо из США (№12 ATP). Победа досталась американскому теннисисту, который оформил камбэк в финале.

Штутгарт. Финал

Фрэнсис Тиафо (США) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 4:6, 7:6(1), 7:6(8)

Отметим, что Тиафу два года назад выигрывал травяной турнир в Ноттингеме. Штруфф на таком уровне не побеждал.

С понедельника американец дебютирует в топ-10 мирового рейтинга.

FRANCES THREE-AFOE 🏆@FTiafoe saves a match point to defeat Struff 4-6 7-6 7-6 for his THIRD ATP title and first on grass!#BOSSOPEN pic.twitter.com/5uUaPFbu0Z