Тиафо выиграл турнир в Штутгарте, обеспечив себе дебют в топ-10
Фрэнсис добыл второй титул на травяных кортах
Состоялся финал травяного турнира ATP 250 в Штутгарте.
В матче за титул Ян-Леннард Штруфф (№24 ATP) из Германии встречался с Фрэнсисом Тиафо из США (№12 ATP). Победа досталась американскому теннисисту, который оформил камбэк в финале.
Штутгарт. Финал
Фрэнсис Тиафо (США) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 4:6, 7:6(1), 7:6(8)
Отметим, что Тиафу два года назад выигрывал травяной турнир в Ноттингеме. Штруфф на таком уровне не побеждал.
С понедельника американец дебютирует в топ-10 мирового рейтинга.
FRANCES THREE-AFOE 🏆@FTiafoe saves a match point to defeat Struff 4-6 7-6 7-6 for his THIRD ATP title and first on grass!#BOSSOPEN pic.twitter.com/5uUaPFbu0Z— Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2023
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