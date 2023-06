В четверг, 15 июня, состоится полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встретятся сборные Испании и Италии.

Матч пройдет в Энсхеде (Нидерланды), на стадионе «Де Гролс Весте», начало – в 21:45.

Победитель встречи сыграет в финале против Хорватии, которая днем ранее обыграла Нидерланды (4:2 д.в.)

Полуфинал Лиги наций. Стартовые составы на матч Испания – Италия

Испания: Унаи Симон, Хесус Навас, Ле Норман, Ляпорт, Альба, Родри, Мерино, Родриго, Гави, Пино, Мората.

Запас: Кепа, Райя, Карвахаль, Начо, Субименди, Руис, Асенсио, Каналес, Фати, Фран Гарсия, Хоселу, Ольмо.

Италия: Доннарумма, Ачерби, Бонуччи, Толой, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Спинаццола, Дзаньоло, Иммобиле.

Запас: Мерет, Викарио, Димарко, Дармиан, Верратти, Ретеги, Пеллегрини, Кьеза, Кристанте, Ньонто, Распадори, Буонджорно.

