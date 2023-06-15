В четверг, 15 июня, на «Де Гролс Весте» в Энсхеде пройдет полуфинальный матч Финала четырех дивизиона А Лиги Наций, в котором Испания встретится с Италией.

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Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени, или 21:45 по Киеву.

Испания

Команда при Луисе Энрике проявляла себя крайне противоречиво. В том числе, и в прошлом году. Не без вопросов, но Фурия роха смогла забраться на 1-е место в своей группе. Но потом была поездка на чемпионат мира, где чуть не вылетели уже по итогам первого раунда, проиграв Японии. Но вышли в 1/8-ю, чтобы там повторить историю 2018-го года, проиграв в серии пенальти номинальному аутсайдеру – на этот раз Марокко.

После такого «Луче» не мог оставаться на посту, и его заменил де ла Фуэнте, который раньше много работал с молодежными и юношескими национальными командами. При нем в марте испанцы проявили себя максимально противоречиво: дебютировал новый тренер с 3:0 против Норвегии, после чего были 0:2 в Шотландии. Но при этом он снова собрал привычный состав. Без подобного опыта только 26-летний защитник «Реала Сосьедад» Ле Норманд,.

Италия

Сборная при Роберто Манчини быстро вышли из пике, и выиграли прошлый Евро. Но потом был новый провальный цикл, когда триумфатор континентального турнира не вышел на 2-й чемпионат мира кряду, еще и с поражением в плей-офф дома от Северной Македонии. Тем не менее, наставник смог сохранить пост. На общем негативном фоне хотя бы свою группу в Лиге Наций в прошлом году получилось выиграть. Однако и в новом календарном году уже было поражение – пусть и против Англии, но все-таки результат 1:2 был оформлен дома. После этого оформили «гроссмейстерские» 2:0, причем на выезде – но там соперником была скромная Мальта.

Отметим разве что Ретеги, натурализированный аргентинец забил в обеих встречах. Ждали новых «ориунди», но в заявке только один потенциальный новичок – Викарио. Голкипер «Эмполи» сменил травмированного Проведеля.

Статистика личных встреч

Именно Испания не пустила Италию на чемпионат мира-2018, набрав в группе 4 очка из 6 возможных. И побеждала 2:1 в Милане в прошлом финале Лиги Наций. Впрочем, на триумфальном для себя Евро-2020 Скуадра адзурра смогла пройти Фурию роху, пусть и по пенальти.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество Испании. Но вряд ли матч будет зрелищным. Ставим на «тотал меньше 2,5 голов» (коэффициент – 1,666).