В четверг, 15 июня, прошел полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречались сборные Испании и Италии (2:1).

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Матч проходит в Энсхеде (Нидерланды), на стадионе «Де Гролс Весте», начало – в 21:45.

Победитель встречи сыграет в финале против Хорватии, которая днем ранее обыграла Нидерланды (4:2 д.в.)

Испания – Италия. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Ереми Пино, 3 мин.

ГОЛ! 1:1. Чиро Иммобиле, 11 мин (пен)

ГОЛ! 2:1. Хоселу, 87 мин.