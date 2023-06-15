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Лига наций
Испания
15.06.2023 21:45 – FT 2 : 1
Италия
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Лига наций
15 июня 2023, 23:59 |
1384
0

Испания – Италия – 2:1. Хоселу стал героем. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги наций

15 июня 2023, 23:59 |
1384
0
Испания – Италия – 2:1. Хоселу стал героем. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 15 июня, прошел полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречались сборные Испании и Италии (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Энсхеде (Нидерланды), на стадионе «Де Гролс Весте», начало – в 21:45.

Победитель встречи сыграет в финале против Хорватии, которая днем ранее обыграла Нидерланды (4:2 д.в.)

Испания – Италия. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Ереми Пино, 3 мин.

ГОЛ! 1:1. Чиро Иммобиле, 11 мин (пен)

ГОЛ! 2:1. Хоселу, 87 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Испания).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Италия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Yeremi Pino (Испания).
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Источник Sport.ua
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