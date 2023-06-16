Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис де ла ФУЭНТЕ: «Испания поверила в идею. Снимаю шляпу перед игроками»
Лига наций
Испания
15.06.2023 21:45 – FT 2 : 1
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
16 июня 2023, 02:23 | Обновлено 16 июня 2023, 02:30
48
0

Луис де ла ФУЭНТЕ: «Испания поверила в идею. Снимаю шляпу перед игроками»

Наставник сборной Испании прокомментировал победу над командой Италии

16 июня 2023, 02:23 | Обновлено 16 июня 2023, 02:30
48
0
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Испания поверила в идею. Снимаю шляпу перед игроками»
УЕФА. Луис де ла Фуэнте

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над командой Италии (2:1) в полуфинале Лиги наций:

«Мы победили принципиального соперника, и это внушает оптимизм. Игроки услышали мои инструкции и выполнили их. Они поверили в идею. Мы показали солидный футбол и в результате взяли верх.

Снимаю шляпу перед игроками. Это исключительные футболисты. У нас нет игроков стартового состава и тех, кто выходит на замену. У нас 23 суперталанта. Когда у тебя такая команда, главное – суметь ею воспользоваться».

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Испания).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Италия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Yeremi Pino (Испания).
По теме:
РОДРИ: «Ассист на Хоселу? Да, моя заслуга в этом победном голе была»
Хесус НАВАС: «Горжусь командой, мы – в финале. Вложили в победу все силы»
МАНЧИНИ: «Испания заслужила победу, хотя и забила только в самой концовке»
сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу пресс-конференция Лига наций Испания - Италия Луис де ла Фуэнте
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гол Хоселу на 87-й минуте принес победу Испании над Италией
Футбол | 15 июня 2023, 23:40 0
ВИДЕО. Гол Хоселу на 87-й минуте принес победу Испании над Италией
ВИДЕО. Гол Хоселу на 87-й минуте принес победу Испании над Италией

В финальном матче Лиги наций Испания сыграет против Хорватии

ВИДЕО. Месси забил самый быстрый гол в карьере
Футбол | 15 июня 2023, 15:59 13
ВИДЕО. Месси забил самый быстрый гол в карьере
ВИДЕО. Месси забил самый быстрый гол в карьере

Аргентинец отметился в игре с Австралией

Где смотреть онлайн матч квалификации ЧЕ Северная Македония – Украина
Футбол | 16.06.2023, 01:19
Где смотреть онлайн матч квалификации ЧЕ Северная Македония – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации ЧЕ Северная Македония – Украина
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
Футбол | 15.06.2023, 11:27
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
Футбол | 15.06.2023, 19:46
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
14.06.2023, 15:15
Бокс
ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума
ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума
14.06.2023, 22:53 2
Футбол
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
14.06.2023, 05:57 1
Хоккей
Женская сборная Украины досрочно вышла в финальный этап Золотой Евролиги
Женская сборная Украины досрочно вышла в финальный этап Золотой Евролиги
14.06.2023, 20:00 1
Волейбол
Жена Вирта – жене Поворознюка: «Я тебя, к***а, и твоего блогера так в**у»
Жена Вирта – жене Поворознюка: «Я тебя, к***а, и твоего блогера так в**у»
14.06.2023, 22:36 14
Футбол
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
14.06.2023, 16:57 49
Футбол
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
14.06.2023, 07:10 19
Футбол
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
14.06.2023, 21:18 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем