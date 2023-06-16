Луис де ла ФУЭНТЕ: «Испания поверила в идею. Снимаю шляпу перед игроками»

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над командой Италии (2:1) в полуфинале Лиги наций:

«Мы победили принципиального соперника, и это внушает оптимизм. Игроки услышали мои инструкции и выполнили их. Они поверили в идею. Мы показали солидный футбол и в результате взяли верх.

Снимаю шляпу перед игроками. Это исключительные футболисты. У нас нет игроков стартового состава и тех, кто выходит на замену. У нас 23 суперталанта. Когда у тебя такая команда, главное – суметь ею воспользоваться».