Луис де ла ФУЭНТЕ: «Испания поверила в идею. Снимаю шляпу перед игроками»
Наставник сборной Испании прокомментировал победу над командой Италии
Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над командой Италии (2:1) в полуфинале Лиги наций:
«Мы победили принципиального соперника, и это внушает оптимизм. Игроки услышали мои инструкции и выполнили их. Они поверили в идею. Мы показали солидный футбол и в результате взяли верх.
Снимаю шляпу перед игроками. Это исключительные футболисты. У нас нет игроков стартового состава и тех, кто выходит на замену. У нас 23 суперталанта. Когда у тебя такая команда, главное – суметь ею воспользоваться».
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