В четверг, 15-го июня, состоится полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА, в котором сразятся Испания и Италия. Матч пройдет в Энсхеде (Нидерланды), на поле стадиона «Гролс Весте», начало в 21:45.

Первый финалист турнира уже известен – сборная Хорватии теперь ожидает своего соперника по решающему противостоянию и при любом сценарии он будет достаточно сложным. Италия и Испания часто в своей новейшей истории что-то разыгрывали по итогу очных баталий, но сейчас для обеих команд наступает кульминационный момент, поскольку у каждой уже собралось достаточно грешков за плечами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.