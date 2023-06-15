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Лига наций
Испания
15.06.2023 21:45 - : -
Италия
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Лига наций
15 июня 2023, 01:51 | Обновлено 15 июня 2023, 02:30
24
0

Испания – Италия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Лиги наций УЕФА

15 июня 2023, 01:51 | Обновлено 15 июня 2023, 02:30
24
0
Испания – Италия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 15-го июня, состоится полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА, в котором сразятся Испания и Италия. Матч пройдет в Энсхеде (Нидерланды), на поле стадиона «Гролс Весте», начало в 21:45.

Первый финалист турнира уже известен – сборная Хорватии теперь ожидает своего соперника по решающему противостоянию и при любом сценарии он будет достаточно сложным. Италия и Испания часто в своей новейшей истории что-то разыгрывали по итогу очных баталий, но сейчас для обеих команд наступает кульминационный момент, поскольку у каждой уже собралось достаточно грешков за плечами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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