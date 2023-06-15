Джокер на столе. Испания завоевала путевку в финал Лиги наций в Италии
Подопечные Роберто Манчини никак себя не показали во второй половине матча
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига наций УЕФА. Полуфинал.
Испания – Италия - 2:1
Пино, 3, Хоселу, 88 – Иммобиле, 11 (пен.)
Альба, 45, Гави, 57, Мората, 82 – Иммобиле, 38, Дзаньоло, 90+3
Испания: Симон – Альба, Лапорт, Ле Норманн, Навас – Мерино (Руис, 74), Родри – Пино (Фати, 74), Гави (Каналес, 68), Родриго (Асенсио, 46) – Мората (Хоселу, 83).
Италия: Доннарумма – Ачерби, Бонуччи (Дармиан, 46), Толой – Спинаццола (Димарко, 46), Жоржиньо (Кристанте, 61), Фраттези (Верратти, 76), Барелла, Ди Лоренцо – Иммобиле (Кьеза, 61), Дзаньоло.
Арбитр: Славко Винцич (Словения).
Стадион: «Гролс Весте» (Энсхеде, Нидерланды).
ИСПАНИЯ - ИТАЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 28°C
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