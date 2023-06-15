Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джокер на столе. Испания завоевала путевку в финал Лиги наций в Италии
Лига наций
Испания
15.06.2023 21:45 – FT 2 : 1
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
15 июня 2023, 23:44 |
453
0

Джокер на столе. Испания завоевала путевку в финал Лиги наций в Италии

Подопечные Роберто Манчини никак себя не показали во второй половине матча

15 июня 2023, 23:44 |
453
0
Джокер на столе. Испания завоевала путевку в финал Лиги наций в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига наций УЕФА. Полуфинал.

Испания – Италия - 2:1

Пино, 3, Хоселу, 88 – Иммобиле, 11 (пен.)

Альба, 45, Гави, 57, Мората, 82 – Иммобиле, 38, Дзаньоло, 90+3

Испания: Симон – Альба, Лапорт, Ле Норманн, Навас – Мерино (Руис, 74), Родри – Пино (Фати, 74), Гави (Каналес, 68), Родриго (Асенсио, 46) – Мората (Хоселу, 83).

Италия: Доннарумма – Ачерби, Бонуччи (Дармиан, 46), Толой – Спинаццола (Димарко, 46), Жоржиньо (Кристанте, 61), Фраттези (Верратти, 76), Барелла, Ди Лоренцо – Иммобиле (Кьеза, 61), Дзаньоло.

Арбитр: Славко Винцич (Словения).

Стадион: «Гролс Весте» (Энсхеде, Нидерланды).

ИСПАНИЯ - ИТАЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C

По теме:
Испания – Италия – 2:1. Хоселу стал героем. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Гол Хоселу на 87-й минуте принес победу Испании над Италией
ВИДЕО. На гол Пино ответил Иммобиле. Италия и Испания обменялись голами
сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу Лига наций Испания - Италия отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023
Футбол | 15 июня 2023, 17:01 33
Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023
Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023

Руслан Ротань объявил заявку на турнир

Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
Футбол | 15 июня 2023, 00:25 4
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»

Украинец коротко рассказал о периоде в «уфе»

Сергей РЕБРОВ: «Я не считаю, что мы фавориты»
Футбол | 15.06.2023, 20:07
Сергей РЕБРОВ: «Я не считаю, что мы фавориты»
Сергей РЕБРОВ: «Я не считаю, что мы фавориты»
ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума
Футбол | 14.06.2023, 22:53
ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума
ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума
ВИДЕО. Все варианты выхода на Евро-2024 для сборной Украины
Футбол | 15.06.2023, 09:28
ВИДЕО. Все варианты выхода на Евро-2024 для сборной Украины
ВИДЕО. Все варианты выхода на Евро-2024 для сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женская сборная Украины досрочно вышла в финальный этап Золотой Евролиги
Женская сборная Украины досрочно вышла в финальный этап Золотой Евролиги
14.06.2023, 20:00 1
Волейбол
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
14.06.2023, 23:59 11
Футбол
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
14.06.2023, 20:25 33
Футбол
Выиграли Кубок Стэнли. Вегас выполнил «дурацкий» прогноз владельца клуба
Выиграли Кубок Стэнли. Вегас выполнил «дурацкий» прогноз владельца клуба
14.06.2023, 12:28
Хоккей
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
14.06.2023, 14:39 2
Бокс
Жена Вирта – жене Поворознюка: «Я тебя, к***а, и твоего блогера так в**у»
Жена Вирта – жене Поворознюка: «Я тебя, к***а, и твоего блогера так в**у»
14.06.2023, 22:36 14
Футбол
Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстратайме
Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстратайме
15.06.2023, 00:28 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем