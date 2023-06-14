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  4. От Мудрика к Зинченко. Старт переговоров: игрок Челси перейдет в Арсенал?
Англия
14 июня 2023, 23:25 |
861
1

От Мудрика к Зинченко. Старт переговоров: игрок Челси перейдет в Арсенал?

Кай Хаверц хочет играть в составе «канониров»

14 июня 2023, 23:25 |
861
1
От Мудрика к Зинченко. Старт переговоров: игрок Челси перейдет в Арсенал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

24-летний немецкий футболист лондонского «Челси» Кай Хаверц может перейти в «Арсенал».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, «пенсионеры» повесили на игрока ценник в 75 миллионов фунтов стерлингов. «Канониры» отклонили это предложение, однако переговоры все еще продолжаются.

«Арсенал» провел успешные личные переговоры с Хаверцом. Кай заинтересован в переходе к представителям красного Лондона, что может помочь клубам сойтись на приемлемой для двух сторон цене.

По информации источника, «Челси» могут снизить ценник на Хаверца.

Ранее футболиста также связывали с мадридским «Реалом». Сообщается, что королевский клуб не готов платить даже 50 миллионов фунтов стерлингов, поэтому «сливочные» не собираются бороться за немца.

В сезоне 2022/23 Хаверц провел в футболке «Челси» 47 матчей, в которых отличился 9 голами и 1 ассистом.

Отметим, что за «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, а за «Арсенал» украинский защитник Александр Зинченко.

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Кай Хаверц Челси Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Михаил Мудрик Александр Зинченко Фабрицио Романо
Источник Twitter
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Gargantua
по нынешним ценам это адекватно
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