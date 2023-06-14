От Мудрика к Зинченко. Старт переговоров: игрок Челси перейдет в Арсенал?
Кай Хаверц хочет играть в составе «канониров»
24-летний немецкий футболист лондонского «Челси» Кай Хаверц может перейти в «Арсенал».
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, «пенсионеры» повесили на игрока ценник в 75 миллионов фунтов стерлингов. «Канониры» отклонили это предложение, однако переговоры все еще продолжаются.
«Арсенал» провел успешные личные переговоры с Хаверцом. Кай заинтересован в переходе к представителям красного Лондона, что может помочь клубам сойтись на приемлемой для двух сторон цене.
По информации источника, «Челси» могут снизить ценник на Хаверца.
Ранее футболиста также связывали с мадридским «Реалом». Сообщается, что королевский клуб не готов платить даже 50 миллионов фунтов стерлингов, поэтому «сливочные» не собираются бороться за немца.
В сезоне 2022/23 Хаверц провел в футболке «Челси» 47 матчей, в которых отличился 9 голами и 1 ассистом.
Отметим, что за «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, а за «Арсенал» украинский защитник Александр Зинченко.
More on Kai Havertz. Sources feel that Chelsea could be flexible about price tag after initial £75m request considered too high by Arsenal. ⚪️🔴 #AFC #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023
Player’s keen on the move, it could help Arsenal in the negotiation.
Real Madrid won’t even pay £50m for Havertz as of now. pic.twitter.com/dS4KTzdAW1
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