От Мудрика к Зинченко. Старт переговоров: игрок Челси перейдет в Арсенал?

24-летний немецкий футболист лондонского «Челси» Кай Хаверц может перейти в «Арсенал».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, «пенсионеры» повесили на игрока ценник в 75 миллионов фунтов стерлингов. «Канониры» отклонили это предложение, однако переговоры все еще продолжаются.

«Арсенал» провел успешные личные переговоры с Хаверцом. Кай заинтересован в переходе к представителям красного Лондона, что может помочь клубам сойтись на приемлемой для двух сторон цене.

По информации источника, «Челси» могут снизить ценник на Хаверца.

Ранее футболиста также связывали с мадридским «Реалом». Сообщается, что королевский клуб не готов платить даже 50 миллионов фунтов стерлингов, поэтому «сливочные» не собираются бороться за немца.

В сезоне 2022/23 Хаверц провел в футболке «Челси» 47 матчей, в которых отличился 9 голами и 1 ассистом.

Отметим, что за «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, а за «Арсенал» украинский защитник Александр Зинченко.

More on Kai Havertz. Sources feel that Chelsea could be flexible about price tag after initial £75m request considered too high by Arsenal. ⚪️🔴 #AFC #CFC



Player’s keen on the move, it could help Arsenal in the negotiation.



Real Madrid won’t even pay £50m for Havertz as of now. pic.twitter.com/dS4KTzdAW1