Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
Валерий Василенко – о почти свершившейся отставке Йовичевича
Если постоянно говорить человеку, что он дурак, в конце концов он начнет совершать дурацкие поступки. Этот тезис работает, как швейцарские часы. Стало быть, если инсайдеры разных мастей в один голос утверждают, что Игор Йовичевич будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Шахтера», рано или поздно это действительно свершится. И скорее рано, нежели поздно.
О скором уходе Йовичевича поведали уже не только наши источники, но и итальянские, и хорватские. Значит, дело действительно дрянь. И тренер, сделавший абсолютно новый «Шахтер» и завоевавший с ним сходу чемпионские награды, будет отправлен восвояси.
Уж извините, но в таком повороте событий лично для меня нет ничего экстраординарного. Скорее, даже наоборот: я бы очень удивился, если бы Йовичевич остался.
В данном случае я не буду муссировать порядком заезженную тему о не слишком красивом приходе хорвата в «Шахтер». Как и о не самом красивом его уходе из «Днепра-1». Те, кто говорят, что, дескать, Йовичевича настигла карма, просто не могут или не хотят зреть в корень. А «корень» в том, что не перейти в «Шахтер» он просто не мог. Потому что такой шанс для такого тренера – единственный в жизни. И практически каждый из нас на его месте поступил бы аналогично.
Но сейчас не об этом. А о том, что побудило Ахметова указать Йовичевичу на выход.
***
Давайте чуть отвлечемся от этой темы и вспомним, в каких именно условиях Игор приходил в «Шахтер». Тут дело не столько, точнее, не только в катастрофическом исходе из команды легионеров во главе с Де Дзерби. Тут дело намного глубже.
Когда на кону стоял вопрос, быть или не быть нашей стране, и главный босс «Шахтера» колебался, вполне возможно, оставаться на Родине или уехать куда-нибудь к Ярославскому, так вот тогда ему наверняка было не до «Шахтера». В стране происходили настоящие «тектонические сдвиги». Рушилось былое, и на его обломках только-только начинали появляться ростки чего-то нового.
В таких условиях Ахметов мог полностью отдать на откуп своим «эффективным менеджерам» вопросы жизнедеятельности и клуба целиком, и команды в частности. Инициатива приглашения Йовичевича исходила, насколько мне известно, от Срны. Инициатива была принята. Под гарантии Дарио. И Палкина.
Новый «Шахтер» был откровенным ноунеймом. Собственно, как и его новый наставник. Однако именно такой главный тренер тогда и был нужен команде: без амбициозной короны, без миллионных трансферных требований, умеющий работать с молодежью. И, немаловажно, имеющий откровенную проукраинскую позицию. Более того, разговаривающий на украинском языке.
Если обойти стороной все те хождения по муках Йовичевича и его подопечных по ходу сезона – в данном смысле просто у нас несколько иная задача, то на выходе имеем следующее: эксперимент получился удачным. «Шахтер» неплохо провел евросезон. Особенно, если сравнивать с другими отечественными европолпредами. «Шахтер» нормально заработал в том евросезоне. В конце концов, «Шахтер» стал чемпионом. Хотя, если вы помните, практически все ставили на «Динамо». Так что «эффективный менеджмент» не прогадал.
Но с того момента, как Йовичевич возглавил «Шахтер», и до нынешнего лета, прошел не просто год с копейками, а целая вечность. За это время ситуация в стране поменялась. Причем поменялась кардинально. Если раньше абсолютно все и вся находились в подвешенном положении, то сейчас мы четко видим, понимаем и знаем, что Украина будет. Более того, есть предпосылки, что Украина не просто будет, а и отвоюет все захваченные кацапами территории. В такой обстановке наверняка более комфортно чувствует себя и Ринат Леонидович. И наверняка к нему вернулось желание более активно участвовать в жизни любимой игрушки.
При всех позитивных человеческих и профильных характеристиках Йовичевича, для чопорной футбольной Европы он все равно оставался безродным. Наверняка таковым он был и для президента «горняков». Для президента футбольного клуба, который привык удивлять чопорную футбольную Европу, утаскивая из-под ее носа кого-то типа Скалы, Луческу, Фонсеки или Де Дзерби. При всем уважении к Йовичевичу, но ни опытом, ни имиджем подобно бывшим рулевым «Шахтера» он не обладает.
По всей видимости, к Ахметову просто вернулся «вкус». Вкус к футболу. К «догнать и перегнать». Ему уже мало просто попадания в Лигу чемпионов. Ему нужен тренер, имеющий реальный вес в топовой Европе. Ему нужно, чтобы его «Шахтер» снова называли лучшей командой Восточной Европы.
Вот почему он наверняка уберет Йовичевича. К моему глубокому сожалению. Мне кажется, из хорвата мог бы вырасти шахтерский аналог Юргена Клоппа. Но, я так понимаю, ждать, пока Йовичевич прибавит в «весе» и «серебре», Ахметов не будет.
Куда проще и в то же время престижнее пригласить условного Гаттузо, прикупить для него достойных легионеров (которые не побояться к нам ехать), выиграть с ним чемпионат Украины и пошуметь в Европе. Одновременно удивив эту самую Европу. Смотрите, дескать, как ваши идолы работают у нас. Точнее, у меня.
***
Критиковать такой подход, такой взгляд хозяина «Шахтера» при желании можно. Но толку от этого будет мало. Это если действительно Ахметов решит поменять Йовичевича на ван Леувена, то в таком случае я первый брошу камень в огород донецкого клуба, ибо такая рокировка будет типа «шило на мыло». Считаю, что футбол ван Леувена – слишком примитивен для нынешнего «Шахтера». Мне кажется, Ахметов это тоже понимает. Поэтому и хочет пригласить кого-то «перспективного». В первую очередь – из Италии.
Если это действительно произойдет, то можно сделать вывод, что «Шахтер» перерос, переболел от «безвременья». И начинает выздоравливать. Возвращаться на круги своя. «Шахтер» снова хочет стать монстром, который на отечественном футбольном рынке не будет иметь серьезных конкурентов. А серьезные европейские футбольные дяди будут засматриваться витиеватыми «кружевами» какого-нибудь нового Де Дзерби.
Все к этому идет. «Шахтер» снова станет глянцевым, запластикованным, застегнутым на все пуговицы. И очень далеким от народа, как в свое время декабристы.
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Але ніхто в ножки кланятися не буде. Шахтар ніколи не буде своїм, доки є пан Ахметов.
Война рано или поже закончится и Охметов следующий будет за Коломым
У Украины одна дорога и она в Европу, а там таким места нет
И почти уверен в судьбе шахтёра , только надо Маркевича подождать))))
И по игре никто не ожидал такой уровень, и фактор недооценки в ЛЧ им помог. Плюс феноменальный прорыв Мудрика.
А во втором круге уже началась рутина и на фоне случайного успеха с Ренном вылет от Феенорда показал реальный уровень в Европе, а слабая игра в чемпионате позволила взять чемпионство только благодаря админресурсу.
Ахметов с Палкиным это видели и потому сыграли на упреждение, не стали дожидаться вполне ожидаемого осеннего провала. На длинных дистанциях мотиваторы не срабатывают, нужны другие факторы.
Так что ничего не логичного там не произошло.
помните был такой президент Десны Савченко? как он давал пресс конференцию и рассказывал, что его достали разговоры о премиальных после матчей, где ему приходилось платить соперникам и судьям. Мол, какие вам (футболистам и тренерам) еще премиальные, если это мои деньги в футбол играют?
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