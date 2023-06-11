Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо

Если постоянно говорить человеку, что он дурак, в конце концов он начнет совершать дурацкие поступки. Этот тезис работает, как швейцарские часы. Стало быть, если инсайдеры разных мастей в один голос утверждают, что Игор Йовичевич будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Шахтера», рано или поздно это действительно свершится. И скорее рано, нежели поздно.



О скором уходе Йовичевича поведали уже не только наши источники, но и итальянские, и хорватские. Значит, дело действительно дрянь. И тренер, сделавший абсолютно новый «Шахтер» и завоевавший с ним сходу чемпионские награды, будет отправлен восвояси.

Уж извините, но в таком повороте событий лично для меня нет ничего экстраординарного. Скорее, даже наоборот: я бы очень удивился, если бы Йовичевич остался.



В данном случае я не буду муссировать порядком заезженную тему о не слишком красивом приходе хорвата в «Шахтер». Как и о не самом красивом его уходе из «Днепра-1». Те, кто говорят, что, дескать, Йовичевича настигла карма, просто не могут или не хотят зреть в корень. А «корень» в том, что не перейти в «Шахтер» он просто не мог. Потому что такой шанс для такого тренера – единственный в жизни. И практически каждый из нас на его месте поступил бы аналогично.



Но сейчас не об этом. А о том, что побудило Ахметова указать Йовичевичу на выход.



***



Давайте чуть отвлечемся от этой темы и вспомним, в каких именно условиях Игор приходил в «Шахтер». Тут дело не столько, точнее, не только в катастрофическом исходе из команды легионеров во главе с Де Дзерби. Тут дело намного глубже.



Когда на кону стоял вопрос, быть или не быть нашей стране, и главный босс «Шахтера» колебался, вполне возможно, оставаться на Родине или уехать куда-нибудь к Ярославскому, так вот тогда ему наверняка было не до «Шахтера». В стране происходили настоящие «тектонические сдвиги». Рушилось былое, и на его обломках только-только начинали появляться ростки чего-то нового.



В таких условиях Ахметов мог полностью отдать на откуп своим «эффективным менеджерам» вопросы жизнедеятельности и клуба целиком, и команды в частности. Инициатива приглашения Йовичевича исходила, насколько мне известно, от Срны. Инициатива была принята. Под гарантии Дарио. И Палкина.



Новый «Шахтер» был откровенным ноунеймом. Собственно, как и его новый наставник. Однако именно такой главный тренер тогда и был нужен команде: без амбициозной короны, без миллионных трансферных требований, умеющий работать с молодежью. И, немаловажно, имеющий откровенную проукраинскую позицию. Более того, разговаривающий на украинском языке.



Если обойти стороной все те хождения по муках Йовичевича и его подопечных по ходу сезона – в данном смысле просто у нас несколько иная задача, то на выходе имеем следующее: эксперимент получился удачным. «Шахтер» неплохо провел евросезон. Особенно, если сравнивать с другими отечественными европолпредами. «Шахтер» нормально заработал в том евросезоне. В конце концов, «Шахтер» стал чемпионом. Хотя, если вы помните, практически все ставили на «Динамо». Так что «эффективный менеджмент» не прогадал.



Но с того момента, как Йовичевич возглавил «Шахтер», и до нынешнего лета, прошел не просто год с копейками, а целая вечность. За это время ситуация в стране поменялась. Причем поменялась кардинально. Если раньше абсолютно все и вся находились в подвешенном положении, то сейчас мы четко видим, понимаем и знаем, что Украина будет. Более того, есть предпосылки, что Украина не просто будет, а и отвоюет все захваченные кацапами территории. В такой обстановке наверняка более комфортно чувствует себя и Ринат Леонидович. И наверняка к нему вернулось желание более активно участвовать в жизни любимой игрушки.



При всех позитивных человеческих и профильных характеристиках Йовичевича, для чопорной футбольной Европы он все равно оставался безродным. Наверняка таковым он был и для президента «горняков». Для президента футбольного клуба, который привык удивлять чопорную футбольную Европу, утаскивая из-под ее носа кого-то типа Скалы, Луческу, Фонсеки или Де Дзерби. При всем уважении к Йовичевичу, но ни опытом, ни имиджем подобно бывшим рулевым «Шахтера» он не обладает.



По всей видимости, к Ахметову просто вернулся «вкус». Вкус к футболу. К «догнать и перегнать». Ему уже мало просто попадания в Лигу чемпионов. Ему нужен тренер, имеющий реальный вес в топовой Европе. Ему нужно, чтобы его «Шахтер» снова называли лучшей командой Восточной Европы.



Вот почему он наверняка уберет Йовичевича. К моему глубокому сожалению. Мне кажется, из хорвата мог бы вырасти шахтерский аналог Юргена Клоппа. Но, я так понимаю, ждать, пока Йовичевич прибавит в «весе» и «серебре», Ахметов не будет.



Куда проще и в то же время престижнее пригласить условного Гаттузо, прикупить для него достойных легионеров (которые не побояться к нам ехать), выиграть с ним чемпионат Украины и пошуметь в Европе. Одновременно удивив эту самую Европу. Смотрите, дескать, как ваши идолы работают у нас. Точнее, у меня.



***



Критиковать такой подход, такой взгляд хозяина «Шахтера» при желании можно. Но толку от этого будет мало. Это если действительно Ахметов решит поменять Йовичевича на ван Леувена, то в таком случае я первый брошу камень в огород донецкого клуба, ибо такая рокировка будет типа «шило на мыло». Считаю, что футбол ван Леувена – слишком примитивен для нынешнего «Шахтера». Мне кажется, Ахметов это тоже понимает. Поэтому и хочет пригласить кого-то «перспективного». В первую очередь – из Италии.



Если это действительно произойдет, то можно сделать вывод, что «Шахтер» перерос, переболел от «безвременья». И начинает выздоравливать. Возвращаться на круги своя. «Шахтер» снова хочет стать монстром, который на отечественном футбольном рынке не будет иметь серьезных конкурентов. А серьезные европейские футбольные дяди будут засматриваться витиеватыми «кружевами» какого-нибудь нового Де Дзерби.



Все к этому идет. «Шахтер» снова станет глянцевым, запластикованным, застегнутым на все пуговицы. И очень далеким от народа, как в свое время декабристы.