ОФИЦИАЛЬНО. Малийский футболист перешел из Ренна в Реал Сосьедад

Малийский футболист Амари Траоре официально перешел из французского «Ренна» в испанский «Реал Сосьедад».

Договор оформлен по системе 2+1 на правах свободного агента. Контракт правого защитника с баскским клубом будет действовать до июня 2025 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

31-летний малиец провел 6 сезонов в составе «Ренна» (241 матч, 6 голов). В текущем сезоне на его счете 36 поединков и 1 забитый мяч.

