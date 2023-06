Трипл-дабл. Гвардиола выиграл по два кубка в трех разных странах

Манчестер Сити под руководством Хосепа Гвардиолы обыграл Манчестер Юнайтед и выиграл Кубок Англии. Для команды это второй Кубок Англии под руководством испанского наставника.

А для Гвардиолы это шестой национальной кубок в тренерской карьере: ранее Пеп выиграл два Кубка Испании с Барселоной и два Кубка Германии с Баварией.

Pep Guardiola has now won the main national cup competition twice at every club he’s managed:



Copa Del Rey

🏆 2009

🏆 2012



DFB-Pokal

🏆 2014

🏆 2016



FA Cup

🏆 2019

🏆 2023



Triple Double. pic.twitter.com/0Kulwed2ZX