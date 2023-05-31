Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
Элина проиграла первую партию, но смогла переломить ход встречи против Сторм Хантер
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) добыла еще одну победу в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Во втором раунде основы украинка переиграла Сторм Хантер из Австралии (№204 WTA).
Ролан Гаррос. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Сторм Хантер (Австралия) – 2:6, 6:3, 6:1
Отметим, что Хантер выиграла первый сет и первой сделала брейк во втором сете.
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила. Элина провела восьмой трехсетовый матч на Ролан Гаррос, выиграв семь из них.
Также для украинки это седьмой выигранный матч подряд, такого не было с августа 2021 года, когда Элина взяла титул в Чикаго и дошла до 1/4 финала US Open.
В следующем раунде Свитолина сразится против Каролин Гарсии (№5 WTA) или Анны Блинковой (№56 WTA). Лучший результат украинки на грунтовом мейджоре – 1/4 финала (2015, 2017, 2020).
The winning continues ✅@ElinaSvitolina keeps the family momentum going completing the comeback against Sanders 2-6 6-3, 6-1.#RolandGarros pic.twitter.com/Yu4k3LIYYe— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2023
The winning continues ✅@ElinaSvitolina keeps the family momentum going completing the comeback against Sanders 2-6 6-3, 6-1.#RolandGarros pic.twitter.com/Yu4k3LIYYe— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2023
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Далі суперниць такого рівня вже не буде, потрібно буде одразу входити у матч із настроєм, як проти Тревізан. І хоч щось повинна почати робити команда Еліни. Мені позавчора закидав один з моїх опонентів, що я дарма нападаю на Слейтера, тренера Світоліної. Сьогодні - найяскравіший приклад у першу чергу саме його провалу із рівно тією ж помилкою протягом усього матчу в його підопічної, що й у понеділок. Французи не дуже адекватно оцінюють якісь політичні моменти, але на тенісі вони знаються, тому й постійно весь матч показували саме Слейтера, а не Монфіса, наприклад.
Чекаємо, хто стане наступною суперницею.