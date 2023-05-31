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Ролан Гаррос
31 мая 2023, 13:56 | Обновлено 31 мая 2023, 14:07
2187
11

Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос

Элина проиграла первую партию, но смогла переломить ход встречи против Сторм Хантер

31 мая 2023, 13:56 | Обновлено 31 мая 2023, 14:07
2187
11
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) добыла еще одну победу в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Во втором раунде основы украинка переиграла Сторм Хантер из Австралии (№204 WTA).

Ролан Гаррос. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Сторм Хантер (Австралия) – 2:6, 6:3, 6:1

Отметим, что Хантер выиграла первый сет и первой сделала брейк во втором сете.

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила. Элина провела восьмой трехсетовый матч на Ролан Гаррос, выиграв семь из них.

Также для украинки это седьмой выигранный матч подряд, такого не было с августа 2021 года, когда Элина взяла титул в Чикаго и дошла до 1/4 финала US Open.

В следующем раунде Свитолина сразится против Каролин Гарсии (№5 WTA) или Анны Блинковой (№56 WTA). Лучший результат украинки на грунтовом мейджоре – 1/4 финала (2015, 2017, 2020).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Vova Chol
Впізнаю Еліну 2018 року - вольова і ціленаправлена . Інтрига з поверненням в тур ще більше закручується. Чекаємо на проходження до фіналу. 
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Nordenus
Во втором сете Элина сделала важнейший брейк на счете 1:2, после чего переломила игру. Эту Хантер хватило максимум на один сет, проигрывать ей с такой игрой ну никак нельзя было...
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+3
Сергей Тимченко
Молодец Элина,с победой!Собралась в нужный момент.Но на будущее надо что-то думать над усилением и разнообразием игры.Сегодня соперница из-за неопытности поплыла,завтра такого может не быть.
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+2
freestyle2018
Ось і довелось вмикати характер. Як я і писав, далі недооцінки не буде, так і вийшло. Суперниця вийшла максимально зарядженою на матч і впевнено вела гру. Але після години зіграного часу потроху почала здуватися - помилки посипались там де їх не було. А Еліна вміє терпіти дуже добре + зменшила кількість невимушених та почала боротися за кожен м'яч. Така собі типова перемога Еліни, коли суперниця не може Еліну зламати і потроху починає втрачати віру у себе. Далі буде ще важче, але будемо відверті навіть на таке до початку турніру ми не сподівалися. Сьогодні перемогти вдалося, а далі сподіватимемося накраще. 
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+1
u6464u
видно Еля в гарній фізичній формі, цікаво такий і був план на гру, накинуть зашморг на Сторм, а потім додушити ,тому що перший сет був програнний без варіантів. 
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+1
Stanislav Matusevych
Гра, яку якнайшвидше потрібно забути. Але перед цим обов'язково витягти з ней уроки. Не можна після річного декрету виходити на матч настільки самовпевнено та без жодного плану на гру навіть проти людини з 200-го місця. Не можна другий матч поспіль грати шульзі під небезпечний форхенд. Якщо проти Тревізан активний теніс Еліни нівелював цю ваду, то сьогодні ще й постійні викидання м'яча на хавкорт спричинили розгром у першому сеті. Та й у другому було б не набагато краще, але Хантер недарма ж так низько стоїть у рейтингу. Вона банально не витримала заданого собою ж рівня, а проти більш класної суперниці це завжди призводить до поразки. Погано те, що не Еліна переламала хід невдалої гри, а майже все їй подарувала австралійка.
Далі суперниць такого рівня вже не буде, потрібно буде одразу входити у матч із настроєм, як проти Тревізан. І хоч щось повинна почати робити команда Еліни. Мені позавчора закидав один з моїх опонентів, що я дарма нападаю на Слейтера, тренера Світоліної. Сьогодні - найяскравіший приклад у першу чергу саме його провалу із рівно тією ж помилкою протягом усього матчу в його підопічної, що й у понеділок. Французи не дуже адекватно оцінюють якісь політичні моменти, але на тенісі вони знаються, тому й постійно весь матч показували саме Слейтера, а не Монфіса, наприклад.
Чекаємо, хто стане наступною суперницею. 
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+1
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Andrey_1992
Так тримати, тепер сподіваюсь, що блінчікова обіграє Гарсію і вийде на нашу Ельку, щоб знову вкакатись і дати Еліні путівку в 1/8
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+1
axylinam
Без валидола не обошлось, из позитивного-Элина выполнила программу минимум на этот турнир, а дальше, как карта ляжет
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+1
Трегубов Дмитрий
Повинна була винести в одну калітку, але щось завадило. І чого тоді стоїла перемога!!!
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+1
Сергій Юрійович
В назві слово програла 1 партію, тре замінити на інше. Хоча я зрозумів, то вона для Гаеля запустила зворотній челендж. Як себе загнати в скрутне становище, а потім з нього героїчно вибиратись
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0
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