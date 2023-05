Начало защиты титула. Свентек стартовала на Ролан Гаррос, разгромив испанку

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) уверенно начала выступления на Открытом чемпионата Франции по теннису 2023.

В 1/64 финала Ролан Гаррос полька в двух сетах разгромила Кристину Букшу (WTA 70, Испания) за 1 час и 15 минут, повесив баранку во 2-й партии.

Ролан Гаррос 2023. 1/64 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Кристина Букша (Испания) – 6:4, 6:0

Интересно, что испанка стартовала против Иги достаточно неплохо. Кристина выигрывала 2:1 и 3:2 с брейком, однако Свентек не позволила Букше развить преимущество.

В следующем раунде французского мейджора полька сыграет с победительницей матча Илена Ин-Альбон – Клэр Лю.

В 2022 году Ига выиграла титул на Ролан Гаррос. Также Свентек побеждала на этих соревнованиях в 2020 году.

Eyes on the p̶r̶i̶z̶e̶ ball 👀



World No.1 @iga_swiatek looks to defend her title in Paris! Picks up the win over Bucsa.#RolandGarros pic.twitter.com/qEhdwPiqoS