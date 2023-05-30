В скоростной топ-компании. Мудрик среди лучших АПЛ по скорости
Украинец проявил себя в престижном реестре
Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик вошел в пятерку лучших игроков Английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 по показанной максимальной скорости.
С показателем 36,63 км/ч 22-летний уроженец Харьковской области занял третье место в реестре самых быстрых.
Победителем номинации стал игрок «Манчестер Сити» Кайл Уокер – 37,31 км/ч. Второе место занял полузащитник «Ноттингема» Бреннан Джонсон – 36,70 км/ч.
Напомним, «Челси», цвета которого защищает Михаил Мудрик, занял в итоговой таблице АПЛ 12-е место, набрав 44 очка в 38 поединках.
37.31 - Which players recorded the highest top speeds in the Premier League in 2022-23?— OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2023
37.31 km/h - Kyle Walker
36.70 km/h - Brennan Johnson
36.63 km/h - Mykhailo Mudryk
36.61 km/h - Anthony Gordon
36.53 km/h - Darwin Núñez
Guardian. pic.twitter.com/fvTKr6Rnhe
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