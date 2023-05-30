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Англия
30 мая 2023, 18:36 | Обновлено 30 мая 2023, 18:48
586
5

В скоростной топ-компании. Мудрик среди лучших АПЛ по скорости

Украинец проявил себя в престижном реестре

30 мая 2023, 18:36 | Обновлено 30 мая 2023, 18:48
586
5
В скоростной топ-компании. Мудрик среди лучших АПЛ по скорости
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик вошел в пятерку лучших игроков Английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 по показанной максимальной скорости.

С показателем 36,63 км/ч 22-летний уроженец Харьковской области занял третье место в реестре самых быстрых.

Победителем номинации стал игрок «Манчестер Сити» Кайл Уокер – 37,31 км/ч. Второе место занял полузащитник «Ноттингема» Бреннан Джонсон – 36,70 км/ч.

Напомним, «Челси», цвета которого защищает Михаил Мудрик, занял в итоговой таблице АПЛ 12-е место, набрав 44 очка в 38 поединках.

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Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Opta
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Комментарии 5
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Zdolaemo
а толку ? лучше бы полезными действиями отметился а не скоростью бега туды-сюды без цели и смысла ! 
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+3
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Tasha19
Вокер якому 33 роки найшвидший))
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+2
Алексей Левченко
От і питання, чому в легку атлетику не пішов?
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+1
andre_lui
Не думал, что Вокер так бегает...Может он рейнджер техасский
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0
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