Шеффилд празднует второй большой успех. Кто сыграет в Чемпионшипе 2023/24?
«Шеффилд Уэнсдей» вырвал победу у «Барнсли» на 120+3-й минуте
В понедельник, 29 мая, состоялся финальный матч плей-офф Первой лиги Англии, в котором «Шеффилд Уэнсдей» и «Барнсли» разыграли последнюю путевку в Чемпионшип 2023/24.
Основное время поединка завершилось со счетом 0:0. Игра перешла в экстртаймы. Все шло к серии послематчевых пенальти, однако на 120+3-й минуте Джон Уиндасс забил гол в ворота «Барнсли» и вывел «Шеффилд Уэнсдей» во второй по силе дивизион Англии.
«Шеффилд Уэнсдей» занял 3-е место в регулярном сезоне Первой лиги, из-за чего не смог получить повышение напрямую. Команда выдала суперкамбек в 1/2 финала плей-офф против «Петерборо Юнайтед», выиграв ответный поединок со счетом 6:1 (первый матч закончился поражением 0:4).
«Шеффилд Уэнсдей» становился чемпионом Англии в сезонах 1902/03, 1903/04, 1928/29 и 1929/30. Интересно, что еще одна команда из Шеффилда «Шеффилд Юнайтед» заняла 2-е место в Чемпионшипе в этом сезоне и теперь сыграет в АПЛ 2023/24.
Помимо «Шеффилд Уэнсдей», в следующем сезоне Чемпионшипа также выступят «Плимут» и «Ипсвич», которые заняли 1-е и 2-е место по итогам Первой лиги соответственно.
Первая лига Англии. Переходные матчи. Финал
Барнсли – Шеффилд Уэнсдей – 0:1 (после д.в.)
Гол: Джон Уиндасс, 120+3
WE'VE DONE IT! WE ARE GOING UP!!!!!! pic.twitter.com/OLrjpuPw0U— Sheffield Wednesday (@swfc) May 29, 2023
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Но название! Это как Житомир Среда И как раз ко времени популярности фильма Уэнсдей. Может и танцевать так будут. А почему Среда? Пишут что образовались из Клуба крикета по средам. Потому что клуб играл по средам! Как же всё у них просто. Не Металлист или Колос. А Среда из Шеффилда. Но свою первую победу в профессиональном футболе одержали как раз над Механиками. Я балдею от тебя, Англия!