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Англия
29 мая 2023, 20:01 | Обновлено 29 мая 2023, 20:04
1474
1

Шеффилд празднует второй большой успех. Кто сыграет в Чемпионшипе 2023/24?

«Шеффилд Уэнсдей» вырвал победу у «Барнсли» на 120+3-й минуте

29 мая 2023, 20:01 | Обновлено 29 мая 2023, 20:04
1474
1
Шеффилд празднует второй большой успех. Кто сыграет в Чемпионшипе 2023/24?
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 29 мая, состоялся финальный матч плей-офф Первой лиги Англии, в котором «Шеффилд Уэнсдей» и «Барнсли» разыграли последнюю путевку в Чемпионшип 2023/24.

Основное время поединка завершилось со счетом 0:0. Игра перешла в экстртаймы. Все шло к серии послематчевых пенальти, однако на 120+3-й минуте Джон Уиндасс забил гол в ворота «Барнсли» и вывел «Шеффилд Уэнсдей» во второй по силе дивизион Англии.

«Шеффилд Уэнсдей» занял 3-е место в регулярном сезоне Первой лиги, из-за чего не смог получить повышение напрямую. Команда выдала суперкамбек в 1/2 финала плей-офф против «Петерборо Юнайтед», выиграв ответный поединок со счетом 6:1 (первый матч закончился поражением 0:4).

«Шеффилд Уэнсдей» становился чемпионом Англии в сезонах 1902/03, 1903/04, 1928/29 и 1929/30. Интересно, что еще одна команда из Шеффилда «Шеффилд Юнайтед» заняла 2-е место в Чемпионшипе в этом сезоне и теперь сыграет в АПЛ 2023/24.

Помимо «Шеффилд Уэнсдей», в следующем сезоне Чемпионшипа также выступят «Плимут» и «Ипсвич», которые заняли 1-е и 2-е место по итогам Первой лиги соответственно.

Первая лига Англии. Переходные матчи. Финал

Барнсли – Шеффилд Уэнсдей – 0:1 (после д.в.)

Гол: Джон Уиндасс, 120+3

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Источник Sport.ua
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Springfield
Не Юнайтед, а Уэнсдей!  Из глубины веков.   Давжды чемпион Англии до Первой мировой  войны, а потом дважды - до Второй мировой войны. 
 Но название!  Это как Житомир Среда    И как раз ко времени популярности фильма Уэнсдей.  Может и танцевать так будут.  А почему Среда?   Пишут что образовались из Клуба крикета по средам. Потому что клуб играл по средам!    Как же всё у них просто.  Не Металлист или Колос.   А Среда из Шеффилда.    Но свою первую победу в профессиональном футболе одержали как раз над Механиками.    Я балдею от тебя, Англия!
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