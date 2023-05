Шеффилд празднует второй большой успех. Кто сыграет в Чемпионшипе 2023/24?

В понедельник, 29 мая, состоялся финальный матч плей-офф Первой лиги Англии, в котором «Шеффилд Уэнсдей» и «Барнсли» разыграли последнюю путевку в Чемпионшип 2023/24.

Основное время поединка завершилось со счетом 0:0. Игра перешла в экстртаймы. Все шло к серии послематчевых пенальти, однако на 120+3-й минуте Джон Уиндасс забил гол в ворота «Барнсли» и вывел «Шеффилд Уэнсдей» во второй по силе дивизион Англии.

«Шеффилд Уэнсдей» занял 3-е место в регулярном сезоне Первой лиги, из-за чего не смог получить повышение напрямую. Команда выдала суперкамбек в 1/2 финала плей-офф против «Петерборо Юнайтед», выиграв ответный поединок со счетом 6:1 (первый матч закончился поражением 0:4).

«Шеффилд Уэнсдей» становился чемпионом Англии в сезонах 1902/03, 1903/04, 1928/29 и 1929/30. Интересно, что еще одна команда из Шеффилда «Шеффилд Юнайтед» заняла 2-е место в Чемпионшипе в этом сезоне и теперь сыграет в АПЛ 2023/24.

Помимо «Шеффилд Уэнсдей», в следующем сезоне Чемпионшипа также выступят «Плимут» и «Ипсвич», которые заняли 1-е и 2-е место по итогам Первой лиги соответственно.

Первая лига Англии. Переходные матчи. Финал

Барнсли – Шеффилд Уэнсдей – 0:1 (после д.в.)

Гол: Джон Уиндасс, 120+3

WE'VE DONE IT! WE ARE GOING UP!!!!!! pic.twitter.com/OLrjpuPw0U