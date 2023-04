Вслед за Компани и компанией. Стал известен 2-й клуб, который вышел в АПЛ

Футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» официально вернулся в АПЛ.

26 апреля «клинки» на своем поле обыграли «Вест Бромвич» со счетом 2:0 в перенесенном 38-м туре Чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии).

Эта победа гарантировала команде итоговое 2-е место в таблице чемпионата. У «Шеффилда» 85 очков после 43 сыгранных поединков. У ближайшего преследователя «Лутона Таун» 78 пунктов после 44 матчей. Так как осталось всего 2 тура, «шляпники» уже не смогут догнать «Шеффилд».

«Шеффилд Юнайтед» вылетел из АПЛ в сезоне 2020/21. Тогда команда заняла последнее, 20-е место.

«Бернли» под руководством Венсана Компани стал победителем Чемпионшипа.

