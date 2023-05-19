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Англия
19 мая 2023, 11:34 | Обновлено 19 мая 2023, 11:44
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ВИДЕО. Мегакамбэк из 3-го дивизиона Англии. Шеффилд Уэнсдей отыграл 4 гола

«Совы» чудом преодолели первый раунд плей-офф и претендуют на выход в Чемпионшип

19 мая 2023, 11:34 | Обновлено 19 мая 2023, 11:44
300
0
ВИДЕО. Мегакамбэк из 3-го дивизиона Англии. Шеффилд Уэнсдей отыграл 4 гола
ФК Шеффилд Уэнсдей

В первом раунде плей-офф Первой лиги Англии (3-й по силе дивизион страны) состоялся феноменальный камбэк в противостоянии «Шеффилд Уэнсдей» и «Питерборо».

В первом матче «Питерборо» уверенно выиграл со счетом 4:0 на своем поле и, вероятно, уже морально готовился к следующему противостоянию. Но в ответной встрече «Шеффилд Уэнсдей» сумел победить с аналогичным счетом, переведя встречу в дополнительное время голом на 90+8 минуте.

В дополнительное время игроки «Шеффилд Уэнсдей» еще раз отыгрались после автогола. В серии послематчевых пенальти они все же оказались успешнее (5-3).

В финале плей-офф «Шеффилд Уэнсдей» сыграет с победителем противостояния «Барнсли» – «Болтон» (первый матч 1:1).

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Шеффилд Уэнсдей Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Питерборо Юнайтед
Источник Sport.ua
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