ВИДЕО. Мегакамбэк из 3-го дивизиона Англии. Шеффилд Уэнсдей отыграл 4 гола

В первом раунде плей-офф Первой лиги Англии (3-й по силе дивизион страны) состоялся феноменальный камбэк в противостоянии «Шеффилд Уэнсдей» и «Питерборо».

В первом матче «Питерборо» уверенно выиграл со счетом 4:0 на своем поле и, вероятно, уже морально готовился к следующему противостоянию. Но в ответной встрече «Шеффилд Уэнсдей» сумел победить с аналогичным счетом, переведя встречу в дополнительное время голом на 90+8 минуте.

В дополнительное время игроки «Шеффилд Уэнсдей» еще раз отыгрались после автогола. В серии послематчевых пенальти они все же оказались успешнее (5-3).

В финале плей-офф «Шеффилд Уэнсдей» сыграет с победителем противостояния «Барнсли» – «Болтон» (первый матч 1:1).