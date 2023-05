Дмитрий КУЛЕБА: «Тем, кто освистывал Костюк, нужно посетить Бучу»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал украинскую теннисистку Марту Костюк (WTA 39), которую освистали болельщики после того, как она не пожала руку второй ракетке мира из беларуси Арине Соболенко на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023:

«Я поддерживаю Марту Костюк, которую освистали за отказ пожать руку белоруске Арине Соболенко. Тем, кто освистывал, нужно посетить Бучу, куда российская армия пришла из беларуси и истребляла мирное население.

Или бегать в укрытие, когда в беларуси взлетает российский самолет. Тогда свистите».

В 1/64 финала Ролан Гаррос Костюк уступила Соболенко в двух сетах со счетом 3:6, 2:6.

I support @Marta_Kostyuk, who was booed after refusing to shake hands with Belarussian Aryna Sabalenka. Those who booed need to visit Bucha, where the Russian army came from Belarus and massacred civilians. Or run to a shelter when a Russian jet takes off in Belarus. Then, boo.