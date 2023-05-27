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WTA
27 мая 2023, 19:25 | Обновлено 27 мая 2023, 20:07
1254
5

Элина СВИТОЛИНА: «Все мои призовые я передам на помощь украинским детям»

Украинская теннисистка прокомментировала победу на турнире в Страсбурге

27 мая 2023, 19:25 | Обновлено 27 мая 2023, 20:07
1254
5
Элина СВИТОЛИНА: «Все мои призовые я передам на помощь украинским детям»
WTA. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 508) выиграла трофей на грунтовом турнире серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В финале соревнований украинка в двух сетах разобралась с Анной Блинковой (WTA 66) из рф. После завершения встречи Элина прокомментировала свой успех на этой неделе:

«Bonjour à tous! Теперь я перейду на английский, потому что Гаэль меня не сильно научил французскому, я буду продолжать учить дальше. Это была замечательная неделя, я очень счастлива, что смогла так отыграть. Это мой первый титул после возвращения, после рождения нашего ребёнка. Он очень особенный, он очень много значит. Еще и потому, что я уже выигрывала здесь в 2020 году, когда была пандемия. Очень приятно в этот раз держать трофей не в маске. Я бы хотела поблагодарить турнир, что они предоставили мне такую возможность сыграть здесь.

Всю эту неделю я чувствовала вашу невероятную поддержку, вы придавали мне энергию, даже когда я вчера играла против Клары Бюрель. Вы давали мне силы. И я бы хотела поделиться этой энергией с моей родиной, с Украиной. Все мои призовые я передам на помощь украинским детям, которые в этом больше всего нуждаются в это трудное время. Также я бы хотела поблагодарить Францию за ту невероятную работу, которую вы делаете, как вы принимаете у себя украинцев и делаете все, чтобы они почувствовали, что это их второй дом. Поэтому я очень благодарю за все, что вы делаете для нас. Вместе мы увидим свет и победим в этой войне. Большое спасибо! Слава Украине!».

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Источник Большой теннис Украины
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Oliver Sharrow
Наша. Слава Україні!
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Vitalik_Medvid
Молодчинка! Фантастична спортсменка, прекрасна людина  і наша Українська гордість.  
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Красава!
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