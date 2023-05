Лукас Эрнандес вернулся в общую группу Баварии

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес приступил к тренировкам в общей группе «Баварии». Он был в лазарете клуба с ноября прошлого года после травмы крестообразный связок правого колена.

«Рад вернуться к групповым тренировкам после травмы!» – написал француз в своем Твиттере.

Напомним, Лукас Эрнандес получил травму в матче чемпионата мира 2022 года с командой Австралии.

Happy to be back at the group training after my injury !! pic.twitter.com/aEmSqZyWOB