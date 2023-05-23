Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лукас Эрнандес вернулся в общую группу Баварии
Германия
23 мая 2023, 15:17 | Обновлено 23 мая 2023, 15:21
143
0

Лукас Эрнандес вернулся в общую группу Баварии

Француз близок к полноценному восстановлению

23 мая 2023, 15:17 | Обновлено 23 мая 2023, 15:21
143
0
Лукас Эрнандес вернулся в общую группу Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Эрнандес

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес приступил к тренировкам в общей группе «Баварии». Он был в лазарете клуба с ноября прошлого года после травмы крестообразный связок правого колена.

«Рад вернуться к групповым тренировкам после травмы!» – написал француз в своем Твиттере.

Напомним, Лукас Эрнандес получил травму в матче чемпионата мира 2022 года с командой Австралии.

По теме:
Бавария нацелилась на звездного форварда Ювентуса
Атлетико до конца сезона лишился Мораты
Герта вылетела из Бундеслиги впервые за 10 лет
Лукас Эрнандес Бавария травма чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни
Другие виды | 23 мая 2023, 06:15 0
Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни
Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни

Главные новости за 22 мая на Sport.ua

Источник: лидер Арсенала подписал новый контракт с клубом
Футбол | 23 мая 2023, 13:48 0
Источник: лидер Арсенала подписал новый контракт с клубом
Источник: лидер Арсенала подписал новый контракт с клубом

Букайо Сака останется в лондонской команде

ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
Футбол | 23.05.2023, 11:20
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
ЧМ по хоккею. Швеция обыграла Данию, Канада снова проиграла
Хоккей | 22.05.2023, 18:53
ЧМ по хоккею. Швеция обыграла Данию, Канада снова проиграла
ЧМ по хоккею. Швеция обыграла Данию, Канада снова проиграла
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
Бокс | 22.05.2023, 16:54
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
21.05.2023, 17:20 9
Бокс
Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье
Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье
22.05.2023, 23:41 10
Футбол
Бывший чемпион мира: «Я тщательно пересмотрел бой, 8-4 в пользу Хейни»
Бывший чемпион мира: «Я тщательно пересмотрел бой, 8-4 в пользу Хейни»
22.05.2023, 10:49 2
Бокс
Динамо предложило Барселоне подать заявку на участие в чемпионате россии
Динамо предложило Барселоне подать заявку на участие в чемпионате россии
21.05.2023, 17:46 4
Футбол
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
23.05.2023, 02:17 3
Футбол
Камбосос бросил вызов Ломаченко после боя украинца с Хейни
Камбосос бросил вызов Ломаченко после боя украинца с Хейни
21.05.2023, 19:30
Бокс
Катерина УСИК: «Ломаченко выиграл, это неоспоримый факт»
Катерина УСИК: «Ломаченко выиграл, это неоспоримый факт»
21.05.2023, 18:03 7
Бокс
Расистский скандал. Реал проиграл Валенсии с удалением Винисиуса
Расистский скандал. Реал проиграл Валенсии с удалением Винисиуса
21.05.2023, 21:55 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности