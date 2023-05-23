Германия23 мая 2023, 15:17 | Обновлено 23 мая 2023, 15:21
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Лукас Эрнандес вернулся в общую группу Баварии
Француз близок к полноценному восстановлению
23 мая 2023, 15:17 | Обновлено 23 мая 2023, 15:21
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Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес приступил к тренировкам в общей группе «Баварии». Он был в лазарете клуба с ноября прошлого года после травмы крестообразный связок правого колена.
«Рад вернуться к групповым тренировкам после травмы!» – написал француз в своем Твиттере.
Напомним, Лукас Эрнандес получил травму в матче чемпионата мира 2022 года с командой Австралии.
Happy to be back at the group training after my injury !! pic.twitter.com/aEmSqZyWOB— Lucas Hernández (@LucasHernandez) May 23, 2023
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