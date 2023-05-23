ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
Пресс-служба «вишен» опубликовала в Twitter лучшие действия украинца в игре с «дьяволами»
Официальный Twitter-аккаунт английского футбольного клуба «Борнмут» опубликовал видео с действиями украинского защитника Ильи Забарного в матче 37-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед»:
«Ты был прав, Football Manager», – подписала публикацию пресс-служба «вишен».
Football Manager – футбольная игра, где пользователи становятся тренером команды. С Football Manager сотрудничает «Борнмут».
В игре против «красных дьяволов» Забарный провел все 90 минут на поле и получил оценку в 6.2 баллов от WhoScored.
После перехода в АПЛ украинец успел провести уже 4 матча в футболке «Борнмута».
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
You were right, @FootballManager 😏— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 22, 2023
The best of Illia Zabarnyi against Manchester United 🎞 pic.twitter.com/Imf3XyJRlm
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