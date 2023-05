Официальный Twitter-аккаунт английского футбольного клуба «Борнмут» опубликовал видео с действиями украинского защитника Ильи Забарного в матче 37-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед»:

«Ты был прав, Football Manager», – подписала публикацию пресс-служба «вишен».

Football Manager – футбольная игра, где пользователи становятся тренером команды. С Football Manager сотрудничает «Борнмут».

В игре против «красных дьяволов» Забарный провел все 90 минут на поле и получил оценку в 6.2 баллов от WhoScored.

После перехода в АПЛ украинец успел провести уже 4 матча в футболке «Борнмута».

ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед

You were right, @FootballManager 😏



The best of Illia Zabarnyi against Manchester United 🎞 pic.twitter.com/Imf3XyJRlm