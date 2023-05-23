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  4. ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
Англия
23 мая 2023, 11:20 | Обновлено 23 мая 2023, 11:50
1597
3

ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед

Пресс-служба «вишен» опубликовала в Twitter лучшие действия украинца в игре с «дьяволами»

23 мая 2023, 11:20 | Обновлено 23 мая 2023, 11:50
1597
3
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Официальный Twitter-аккаунт английского футбольного клуба «Борнмут» опубликовал видео с действиями украинского защитника Ильи Забарного в матче 37-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед»:

«Ты был прав, Football Manager», – подписала публикацию пресс-служба «вишен».

Football Manager – футбольная игра, где пользователи становятся тренером команды. С Football Manager сотрудничает «Борнмут».

В игре против «красных дьяволов» Забарный провел все 90 минут на поле и получил оценку в 6.2 баллов от WhoScored.

После перехода в АПЛ украинец успел провести уже 4 матча в футболке «Борнмута».

ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед

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видео Борнмут Илья Забарный Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Борнмут
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Комментарии 3
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Умник
Илья единсивенный защитник который умеет практически все элементы, то чего не хватает ракицкому он не вынослив не имеет такой скорости как у Ильи.
Далеко пойдет главное без травм.
Реально в сборной это усиление.
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Xzibit11
Хорош
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Burevestnik
хочуть зацікавити топ клуби купити гравця ??? чи шо ? 
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