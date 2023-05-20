94% точных передач. Названа оценка Забарного за матч Борнмута против МЮ
«Вишни» уступили на своем поле со счетом 0:1
В субботу, 20 мая, состоялся матч 37-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных-дьяволов».
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов. За 90 минут игры Илья 66 раз дотронулся до мяча, отдал 52 точные передачи (94%), 1 раз вынес мяч, дважды заблокировал удар, 1 раз совершил перехват, 1 раз обыграл соперника, выиграл 1 единоборство, 4 раза потерял владение и заработал на себе 1 фол.
Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «МЮ» Каземиро (8.6).
Оценки WhoScored за матч Борнмут – Манчестер Юнайтед – 0:1
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