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  4. 94% точных передач. Названа оценка Забарного за матч Борнмута против МЮ
Англия
20 мая 2023, 19:43 |
3269
4

94% точных передач. Названа оценка Забарного за матч Борнмута против МЮ

«Вишни» уступили на своем поле со счетом 0:1

20 мая 2023, 19:43 |
3269
4
94% точных передач. Названа оценка Забарного за матч Борнмута против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 мая, состоялся матч 37-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных-дьяволов».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов. За 90 минут игры Илья 66 раз дотронулся до мяча, отдал 52 точные передачи (94%), 1 раз вынес мяч, дважды заблокировал удар, 1 раз совершил перехват, 1 раз обыграл соперника, выиграл 1 единоборство, 4 раза потерял владение и заработал на себе 1 фол.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «МЮ» Каземиро (8.6).

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Манчестер Юнайтед – 0:1

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Илья Забарный Каземиро Борнмут Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored
Источник WhoScored
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Комментарии 4
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vitaly
Забарний насправді гарно відіграв у захисті. Ні разу не дав обійти себе Санчо, перервав вихід сам на сам Антоніо, відбив удар в кут (забув хто бив). В захисті був прямо найкращим. Але... перший пас вперед він віддав на 90й хвилині (далеко вперед), всі інші паси на ближнього захисника. Дуже сподіваюсь, що це настанова тренера бо інакше це величезні психологічні проблеми Іллі.
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+6
Remark
То что он в старте - уже хорошо! А если еще и оценка не плохая, то еще лучше. 
А вот на банке сидеть для полевого игрока - это даже хуже, чем плохая оценка когда в основе выходишь!
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+5
u6464u
будуть ставить в старті, Ілья буде скоріше прогресувати, ба що забезпечили прописку тепер спокійно можно підводити під основу  перспективних.
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0
Дeбил
Забарный сегодня лучше Цыганкова, и это при том, что у него оценка 6,2... Динамовские звёзды в деле 
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-4
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