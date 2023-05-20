94% точных передач. Названа оценка Забарного за матч Борнмута против МЮ

В субботу, 20 мая, состоялся матч 37-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных-дьяволов».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов. За 90 минут игры Илья 66 раз дотронулся до мяча, отдал 52 точные передачи (94%), 1 раз вынес мяч, дважды заблокировал удар, 1 раз совершил перехват, 1 раз обыграл соперника, выиграл 1 единоборство, 4 раза потерял владение и заработал на себе 1 фол.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «МЮ» Каземиро (8.6).

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Манчестер Юнайтед – 0:1