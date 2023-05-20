Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте

Борнмут в игре чемпионата Англии уступил Манчестер Юнайтед со счетом 0:1, а украинский защитник Илья Забарный провел на поле весь матч. Хозяева уже обеспечили себе место в АПЛ на новый сезон, а МЮ удерживается на 4-й позиции.

Отметим драматичную ничью Эвертона, который без Виталия Миколенко играл с Вулверхэмптоном.

Ливерпульцы уступали 0:1, но сравняли счет на 90+9 минуте. Правда, ситуация в таблице остается сложной. Команда с 33 пунктами остается в двух очках от зоны вылета, но у конкурентов из подвала таблицы еще по две игры, а Эвертону осталось провести только один матч.

Чемпионат Англии. 37-й тур

Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Каземиро, 9

Вулверхэмптон - Эвертон 1:1

Голы: Хи Чхан, 33 - Мина, 90+9

Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2

Голы: Митрович, 45, 61 - Эдуард, 34, Уорд, 83

Ливерпуль - Астон Вилла 1:1

Голы: Фирмино, 89 - Рэмзи, 27

Тоттенхэм - Брентфорд 1:3

Голы: Кейн, 9 - Мбеумо, 50, 62, Висса, 88