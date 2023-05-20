Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте
Результаты матчей АПЛ
Борнмут в игре чемпионата Англии уступил Манчестер Юнайтед со счетом 0:1, а украинский защитник Илья Забарный провел на поле весь матч. Хозяева уже обеспечили себе место в АПЛ на новый сезон, а МЮ удерживается на 4-й позиции.
Отметим драматичную ничью Эвертона, который без Виталия Миколенко играл с Вулверхэмптоном.
Ливерпульцы уступали 0:1, но сравняли счет на 90+9 минуте. Правда, ситуация в таблице остается сложной. Команда с 33 пунктами остается в двух очках от зоны вылета, но у конкурентов из подвала таблицы еще по две игры, а Эвертону осталось провести только один матч.
Чемпионат Англии. 37-й тур
Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Каземиро, 9
Вулверхэмптон - Эвертон 1:1
Голы: Хи Чхан, 33 - Мина, 90+9
Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2
Голы: Митрович, 45, 61 - Эдуард, 34, Уорд, 83
Ливерпуль - Астон Вилла 1:1
Голы: Фирмино, 89 - Рэмзи, 27
Тоттенхэм - Брентфорд 1:3
Голы: Кейн, 9 - Мбеумо, 50, 62, Висса, 88
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