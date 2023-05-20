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Вулверхэмптон
20.05.2023 17:00 – FT 1 : 1
Эвертон
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Англия
20 мая 2023, 19:07 | Обновлено 20 мая 2023, 19:10
1309
7

Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте

Результаты матчей АПЛ

20 мая 2023, 19:07 | Обновлено 20 мая 2023, 19:10
1309
7
Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Борнмут в игре чемпионата Англии уступил Манчестер Юнайтед со счетом 0:1, а украинский защитник Илья Забарный провел на поле весь матч. Хозяева уже обеспечили себе место в АПЛ на новый сезон, а МЮ удерживается на 4-й позиции.

Отметим драматичную ничью Эвертона, который без Виталия Миколенко играл с Вулверхэмптоном.

Ливерпульцы уступали 0:1, но сравняли счет на 90+9 минуте. Правда, ситуация в таблице остается сложной. Команда с 33 пунктами остается в двух очках от зоны вылета, но у конкурентов из подвала таблицы еще по две игры, а Эвертону осталось провести только один матч.

Чемпионат Англии. 37-й тур

Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Каземиро, 9

Вулверхэмптон - Эвертон 1:1
Голы: Хи Чхан, 33 - Мина, 90+9

Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2
Голы: Митрович, 45, 61 - Эдуард, 34, Уорд, 83

Ливерпуль - Астон Вилла 1:1
Голы: Фирмино, 89 - Рэмзи, 27

Тоттенхэм - Брентфорд 1:3
Голы: Кейн, 9 - Мбеумо, 50, 62, Висса, 88

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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avk2307
Важный пункт для Эвертона . И Миколенко и забарный будут в АПЛ в следующем сезоне в основе. Это хорошо для Украины.
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Remark
Как бы не похабно звучало, но вырванное очко на последних минутах для Эвертона сейчас на вес золота! Болеем теперь против Лидса и Лестера в заключительных матчах.
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Springfield
Каземиро помянул Короля футбола голом а-ля Пеле!   Бразильский шедевр.  Было бы печально, если МЮ этот гол не принёс победу.
 Тем более что  на Этихаде команды землю рыли. Ливер за ЛЧ, а  Вилла уцепилась за ЛК!  Вот где интрига. Финалы  уже! и не за 2-3 место, а за 2-4, 5-6 и 7 отдельно.  Брайтон на хвосте.)
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