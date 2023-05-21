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Чемпионат Англии
Брайтон
21.05.2023 16:00 – FT 3 : 1
Саутгемптон
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Англия
21 мая 2023, 18:20 | Обновлено 21 мая 2023, 18:22
447
5

Брайтон Де Дзерби обыграл аутсайдера АПЛ и обеспечил участие в еврокубках

21 мая состоялись 2 матча чемпионата Англии по футболу

21 мая 2023, 18:20 | Обновлено 21 мая 2023, 18:22
447
5
Брайтон Де Дзерби обыграл аутсайдера АПЛ и обеспечил участие в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 мая, состоялись 2 матча чемпионата Англии по футболу.

«Вест Хэм» на своем поле обыграл «Лидс» со счетом 2:1.

«Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби выиграл у «Саутгемптона» 3:1. Дублем в этой встрече отметился Эван Фергюссон. Благодаря этой победе «чайки» обеспечили участие в еврокубках га следующий сезон.

«Чайки» имеют 61 очко после 36 сыгранных матчей и не опустятся ниже 7-го места (право на участие в Лиге конференций) – 8-м идет «Тоттенхэм» с 57 пунктами, который проведет еще только одну встречу.

«Брайтон» выступит на евроарене впервые в истории клуба, который был основан в 1901 году. На Лигу чемпионов подопечные Роберто Де Дзерби уже не претендуют, но могут попасть в Лигу Европы.

АПЛ. 37-й тур, 21 мая

Вест Хэм – Лидс – 3:1
Голы: Райс, 31, Боуэн, 72, Лансини, 90+4 – Родриго, 17

Брайтон – Саутгемптон – 3:1
Голы: Фергюссон, 29, 40, Гросс, 69 – Эльюнусси, 58

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Роберто Де Дзерби Вест Хэм Лидс Брайтон Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лига Европы Лига конференций
Источник Sport.ua
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pricolist
Шкода, що через війну, Шахтар і загалом наш чемпіонат втратили такого топового тренера. 
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avk2307
Прикольно будет если с Динамо попадут в группу
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