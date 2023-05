Брайтон Де Дзерби обыграл аутсайдера АПЛ и обеспечил участие в еврокубках

В воскресенье, 21 мая, состоялись 2 матча чемпионата Англии по футболу.

«Вест Хэм» на своем поле обыграл «Лидс» со счетом 2:1.

«Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби выиграл у «Саутгемптона» 3:1. Дублем в этой встрече отметился Эван Фергюссон. Благодаря этой победе «чайки» обеспечили участие в еврокубках га следующий сезон.

«Чайки» имеют 61 очко после 36 сыгранных матчей и не опустятся ниже 7-го места (право на участие в Лиге конференций) – 8-м идет «Тоттенхэм» с 57 пунктами, который проведет еще только одну встречу.

«Брайтон» выступит на евроарене впервые в истории клуба, который был основан в 1901 году. На Лигу чемпионов подопечные Роберто Де Дзерби уже не претендуют, но могут попасть в Лигу Европы.

АПЛ. 37-й тур, 21 мая

Вест Хэм – Лидс – 3:1

Голы: Райс, 31, Боуэн, 72, Лансини, 90+4 – Родриго, 17

Брайтон – Саутгемптон – 3:1

Голы: Фергюссон, 29, 40, Гросс, 69 – Эльюнусси, 58

What a way to sign off the season at home! ⚒️ pic.twitter.com/hf3VBxEBwI