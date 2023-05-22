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Чемпионат Англии
Вест Хэм
21.05.2023 15:30 – FT 3 : 1
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 мая 2023, 10:28 | Обновлено 22 мая 2023, 10:52
143
1

Вест Хэм – Лидс – 3:1. Гол после аута. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Английской Премьер-лиги

22 мая 2023, 10:28 | Обновлено 22 мая 2023, 10:52
143
1
Вест Хэм – Лидс – 3:1. Гол после аута. Видео голов и обзор матча
ФК Вест Хэм

В матче 37-го тура АПЛ «Вест Хэм» переиграл «Лидс».

АПЛ. 37-й тур, 21 мая

«Вест Хэм» – «Лидс» – 3:1
Голы: Райс, 31, Боуэн, 72, Лансини, 90+4 – Родриго, 17

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Лансини (Вест Хэм).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Вест Хэм).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
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Лидс Лига Европы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм Лига конференций
Источник Sport.ua
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