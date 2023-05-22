Англия22 мая 2023, 10:28 | Обновлено 22 мая 2023, 10:52
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Вест Хэм – Лидс – 3:1. Гол после аута. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 37-го тура Английской Премьер-лиги
22 мая 2023, 10:28 | Обновлено 22 мая 2023, 10:52
143
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В матче 37-го тура АПЛ «Вест Хэм» переиграл «Лидс».
АПЛ. 37-й тур, 21 мая
«Вест Хэм» – «Лидс» – 3:1
Голы: Райс, 31, Боуэн, 72, Лансини, 90+4 – Родриго, 17
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Лансини (Вест Хэм).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Вест Хэм).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
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