Источник: Луческу останется в Динамо до мая 2024 года

Известный журналист и инсайдер Петр Слонка в своем Twitter сообщил, что главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу останется на посту «бело-синих» еще минимум на год:

«Насколько я знаю, Мирча Луческу остается в «Динамо» до конца мая 2024 года. Это официальная позиция клуба и самого тренера на данный момент».

Слонка опубликовал этот твит в ответ на свой пост, где он поделился информацией от «Динамо Киев от Шурика», что наставник польского «Ракува» Марек Папшун попал в сферу интересов киевлян.

Луческу недавно перенес операцию. В отсутствие румынского специалиста тренировочным процессом «Динамо» руководит исполняющий обязанности главного тренера Александр Шовковский.

🇺🇦 Наскільки мені відомо, Мірча Луческу залишається в Динамо до кінця травня 2024 року. Це офіційна позиція клубу і самого тренера на даний момент.



🇵🇱 Odnośnie Marka Papszuna w Dynamo- sprawdziłem sam i z tego, co się dowiedziałem, to Mirca Lucescu zostaje do końca maja 2024. https://t.co/6IdmezGzIn pic.twitter.com/sPrbQq8fHG