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  4. Источник: Луческу останется в Динамо до мая 2024 года
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 19:20 |
253
2

Источник: Луческу останется в Динамо до мая 2024 года

Петр Слонка прокомментировал информацию о том, что Марек Папшун попал в сферу интересов киевлян

11 мая 2023, 19:20 |
253
2
Источник: Луческу останется в Динамо до мая 2024 года
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Известный журналист и инсайдер Петр Слонка в своем Twitter сообщил, что главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу останется на посту «бело-синих» еще минимум на год:

«Насколько я знаю, Мирча Луческу остается в «Динамо» до конца мая 2024 года. Это официальная позиция клуба и самого тренера на данный момент».

Слонка опубликовал этот твит в ответ на свой пост, где он поделился информацией от «Динамо Киев от Шурика», что наставник польского «Ракува» Марек Папшун попал в сферу интересов киевлян.

Луческу недавно перенес операцию. В отсутствие румынского специалиста тренировочным процессом «Динамо» руководит исполняющий обязанности главного тренера Александр Шовковский.

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Петр Слонка Мирча Луческу Марек Папшун Динамо Киев назначение тренера
Источник Twitter
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Комментарии 2
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FunnyCat_____
еще до захода на ветку знал что первый коммент будет от федьки КАЛма
завидное упорство   - уже 15 лет охранять ветки о Динамо Киев, тебе хоть пенсионный стаж идет , федька ?
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Calm
Співчуваю 
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