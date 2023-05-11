Тренер чемпионов Польши заинтересовал киевское Динамо
Марек Папшун из «Ракува» – в сфере интересов украинского клуба
Главный тренер польского «Ракува» Марек Папшун, который досрочно привел свою команду к званию чемпиона страны, попал в сферу интересов киевского «Динамо».
Сообщается, что о каких-либо переговорах или официальных предложениях речи пока не идет. Все решения о том, кто будет тренировать «Динамо» в следующем сезоне, в столичном клубе будут приниматься только после окончания текущего сезона.
Также источник сообщает, что 48-летний польский специалист не намерен продлевать свой контракт с «Ракувом», который действует до конца нынешнего сезона.
Главным тренером «Динамо» остается Мирча Луческу, но недавно он перенес операцию. В отсутствие румынского специалиста тренировочным процессом «бело-синих» руководит исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Шовковский.
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