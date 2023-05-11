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Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 12:28 | Обновлено 11 мая 2023, 12:29
1423
0

Тренер чемпионов Польши заинтересовал киевское Динамо

Марек Папшун из «Ракува» – в сфере интересов украинского клуба

11 мая 2023, 12:28 | Обновлено 11 мая 2023, 12:29
1423
0
Тренер чемпионов Польши заинтересовал киевское Динамо
ФК Ракув. Марек Папшун

Главный тренер польского «Ракува» Марек Папшун, который досрочно привел свою команду к званию чемпиона страны, попал в сферу интересов киевского «Динамо».

Сообщается, что о каких-либо переговорах или официальных предложениях речи пока не идет. Все решения о том, кто будет тренировать «Динамо» в следующем сезоне, в столичном клубе будут приниматься только после окончания текущего сезона.

Также источник сообщает, что 48-летний польский специалист не намерен продлевать свой контракт с «Ракувом», который действует до конца нынешнего сезона.

Главным тренером «Динамо» остается Мирча Луческу, но недавно он перенес операцию. В отсутствие румынского специалиста тренировочным процессом «бело-синих» руководит исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Шовковский.

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Марек Папшун Ракув Динамо Киев Мирча Луческу Александр Шовковский
Источник Динамо Киев от Шурика
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