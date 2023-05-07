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Чемпионат Польши
Корона Кельце
07.05.2023 16:00 – FT 1 : 0
Ракув
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Польша
07 мая 2023, 21:20 | Обновлено 07 мая 2023, 21:33
1817
1

Ракув с украинцем Кочергиным впервые стал чемпионом Польши и сыграет в ЛЧ

За три тура конца «Ракув» стал недосягаем, опережая «Легию» на 11 очков

07 мая 2023, 21:20 | Обновлено 07 мая 2023, 21:33
1817
1
Ракув с украинцем Кочергиным впервые стал чемпионом Польши и сыграет в ЛЧ
ФК Ракув

Клуб «Ракув» с украинцем Владиславом Кочергиным впервые стал чемпионом Польши и сыграет в Лиге чемпионов.

В 31-м туре чемпионата Польши «Ракув» на выезде проиграл «Короне» со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил Якуб Луковски на 36-й минуте.

Однако варшавская «Легия» проиграла клубу «Погонь» Щецин, и этот результат сделал Ракув чемпионом.

За три тура конца «Ракув» стал недосягаем, опережая «Легию» на 11 очков. Команда из Ченстоховы впервые в истории выиграла чемпионат Польши.

Хавбек «Ракува» Владислав Кочергин провел на поле 61 минуту. Защитник «Короны» Кирилл Петров отыграл 75 минут, а полузащитник «Легии» Игорь Харатин остался в резерве своей команды.

Чемпионат Польши. 31-й тур, 7 мая

Корона Кельце – Ракув Ченстохова – 1:0

Гол: Луковски, 36 (пен)

Погонь Щецин – Легия Варшава – 2:1

Голы: Леговски, 10, Бичахчян, 88 – Росолек, 48.

Висла Плоцк – Сталь Мелец – 0:0

Турнирная таблица

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чемпионат Польши по футболу Владислав Кочергин Ракув Корона Кельце Погонь Щецин Легия Варшава Висла Плоцк Сталь Мелец Кирилл Петров Игорь Харатин
Источник Sport.ua
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inspekcha85
Восемнадцать команд в сильнейшей польской лиге...страна на подъёме
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