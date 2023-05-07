Ракув с украинцем Кочергиным впервые стал чемпионом Польши и сыграет в ЛЧ
За три тура конца «Ракув» стал недосягаем, опережая «Легию» на 11 очков
Клуб «Ракув» с украинцем Владиславом Кочергиным впервые стал чемпионом Польши и сыграет в Лиге чемпионов.
В 31-м туре чемпионата Польши «Ракув» на выезде проиграл «Короне» со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил Якуб Луковски на 36-й минуте.
Однако варшавская «Легия» проиграла клубу «Погонь» Щецин, и этот результат сделал Ракув чемпионом.
За три тура конца «Ракув» стал недосягаем, опережая «Легию» на 11 очков. Команда из Ченстоховы впервые в истории выиграла чемпионат Польши.
Хавбек «Ракува» Владислав Кочергин провел на поле 61 минуту. Защитник «Короны» Кирилл Петров отыграл 75 минут, а полузащитник «Легии» Игорь Харатин остался в резерве своей команды.
Чемпионат Польши. 31-й тур, 7 мая
Корона Кельце – Ракув Ченстохова – 1:0
Гол: Луковски, 36 (пен)
Погонь Щецин – Легия Варшава – 2:1
Голы: Леговски, 10, Бичахчян, 88 – Росолек, 48.
Висла Плоцк – Сталь Мелец – 0:0
Турнирная таблица
❗ MISTRZ, MISTRZ, RAKÓW MISTRZ! 🥇 pic.twitter.com/X4BsI1yIyu— Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 7, 2023
Walczyliśmy do końca, ale z Kielc wracamy bez punktów.— Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 7, 2023
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90' ⏱️ #KORRCZ 1⃣:0⃣ pic.twitter.com/337xtZzek3
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