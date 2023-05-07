Ракув с украинцем Кочергиным впервые стал чемпионом Польши и сыграет в ЛЧ

Клуб «Ракув» с украинцем Владиславом Кочергиным впервые стал чемпионом Польши и сыграет в Лиге чемпионов.

В 31-м туре чемпионата Польши «Ракув» на выезде проиграл «Короне» со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил Якуб Луковски на 36-й минуте.

Однако варшавская «Легия» проиграла клубу «Погонь» Щецин, и этот результат сделал Ракув чемпионом.

За три тура конца «Ракув» стал недосягаем, опережая «Легию» на 11 очков. Команда из Ченстоховы впервые в истории выиграла чемпионат Польши.

Хавбек «Ракува» Владислав Кочергин провел на поле 61 минуту. Защитник «Короны» Кирилл Петров отыграл 75 минут, а полузащитник «Легии» Игорь Харатин остался в резерве своей команды.

Чемпионат Польши. 31-й тур, 7 мая

Корона Кельце – Ракув Ченстохова – 1:0

Гол: Луковски, 36 (пен)

Погонь Щецин – Легия Варшава – 2:1

Голы: Леговски, 10, Бичахчян, 88 – Росолек, 48.

Висла Плоцк – Сталь Мелец – 0:0

Турнирная таблица