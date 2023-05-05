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  4. Источник: Луческу сразу после операции провел занятие на базе Динамо
Украина. Премьер лига
05 мая 2023, 12:15 |
295
0

Источник: Луческу сразу после операции провел занятие на базе Динамо

Румынский специалист не собирается на пенсию

05 мая 2023, 12:15 |
295
0
Источник: Луческу сразу после операции провел занятие на базе Динамо
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Украинский журналист Роман Бебех в своем Telegram-канале сообщил, что румынский наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу на следующий день после операции провел теоретическое занятие на базе команды:

«Мирча Луческу точно не собирается на пенсию. На следующий день после операции румын уже находился на базе Динамо и проводил для команды теорию.

Поэтому неудивительно, когда Александр Шовковский в комментариях после игры говорил, что все ходы подготовки согласовываются с Луческу».

1 мая Луческу перенес операцию по поводу беспокоящего его коксартроза на левом бедре. Все прошло успешно.

Временным наставником «бело-синих» является легендарный украинский голкипер Александр Шовковский. Под его руководством киевляне выиграли уже 2 поединка в УПЛ.

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Роман Бебех Мирча Луческу Динамо Киев тренировка Александр Шовковский операция операция на ноге
Источник Бомбардир
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