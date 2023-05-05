Источник: Луческу сразу после операции провел занятие на базе Динамо

Украинский журналист Роман Бебех в своем Telegram-канале сообщил, что румынский наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу на следующий день после операции провел теоретическое занятие на базе команды:

«Мирча Луческу точно не собирается на пенсию. На следующий день после операции румын уже находился на базе Динамо и проводил для команды теорию.



Поэтому неудивительно, когда Александр Шовковский в комментариях после игры говорил, что все ходы подготовки согласовываются с Луческу».

1 мая Луческу перенес операцию по поводу беспокоящего его коксартроза на левом бедре. Все прошло успешно.

Временным наставником «бело-синих» является легендарный украинский голкипер Александр Шовковский. Под его руководством киевляне выиграли уже 2 поединка в УПЛ.