Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо рассказали подробности об операции Мирчи Луческу
Украина. Премьер лига
01 мая 2023, 23:23 | Обновлено 01 мая 2023, 23:35
991
0

В Динамо рассказали подробности об операции Мирчи Луческу

Оперативное вмешательство на ноге прошло в Киеве успешно

01 мая 2023, 23:23 | Обновлено 01 мая 2023, 23:35
991
0
В Динамо рассказали подробности об операции Мирчи Луческу
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу перенес оперативное вмешательство на ноге в Киеве, оно прошло успешно, сообщил официальный сайт клуба.

Решение сделать операцию в Украине, а не в европейских странах было принято главным тренером после матча с «Шахтером», чтобы показать свою преданность и поддержку Украине и украинскому народу. А также чтобы находиться рядом с командой и следить за ее тренировочным процессом.

В ближайшее время Луческу приступит к реабилитации под контролем столичных врачей. Также ситуацию под контролем удерживает динамовский медперсонал, который поможет тренеру пройти быстрое и успешное восстановление в Киеве.

Наставник находится в отличном настроении, хорошем настроении и уже рвется к работе. В понедельник он уже делал первые шаги по палате. Мирча Луческу передает привет команде и ее болельщикам.

В связи с состоянием здоровья и необходимостью делать операцию по поводу коксартроза, наставник «Динамо» Мирча Луческу был вынужден временно передать свои обязанности и полномочия главного тренера. Вместо него командой руководит его ассистент Александр Шовковский.

По теме:
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Николай ШАПАРЕНКО: «Счастлив вернуться в общую группу»
Мирча Луческу Динамо Киев операция операция на ноге
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
Бокс | 01 мая 2023, 11:58 6
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи

Джефф уверен, что Василий продолжит драться, как любитель

ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
Футбол | 01 мая 2023, 17:35 2
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?

Лионель посещает королевство в Юго-Западной Азии во второй раз

Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
Футбол | 01.05.2023, 18:36
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч АПЛ против Лестера
Футбол | 01.05.2023, 21:23
Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч АПЛ против Лестера
Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч АПЛ против Лестера
ЛНЗ – Полесье – 1:2. Арбитр не дал доиграть атаку хозяевам на 90+6. Видео
Футбол | 01.05.2023, 18:56
ЛНЗ – Полесье – 1:2. Арбитр не дал доиграть атаку хозяевам на 90+6. Видео
ЛНЗ – Полесье – 1:2. Арбитр не дал доиграть атаку хозяевам на 90+6. Видео
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу
ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу
30.04.2023, 00:06 3
Футбол
Фантастический триллер! Тоттенхэм отыграл 3 мяча, Ливерпуль вырвал победу
Фантастический триллер! Тоттенхэм отыграл 3 мяча, Ливерпуль вырвал победу
30.04.2023, 20:30 19
Футбол
Тайсон жалеет, что во время карьеры не принимал психоделические вещества
Тайсон жалеет, что во время карьеры не принимал психоделические вещества
30.04.2023, 09:16 4
Бокс
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
30.04.2023, 20:59 4
Футбол
БЕЛЕНЮК: «Решение правительства о запрете – бомба замедленного действия»
БЕЛЕНЮК: «Решение правительства о запрете – бомба замедленного действия»
30.04.2023, 11:05 8
Другие виды
Уже в истории. Холанд повторил абсолютный рекорд результативности АПЛ
Уже в истории. Холанд повторил абсолютный рекорд результативности АПЛ
01.05.2023, 03:42 10
Футбол
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
30.04.2023, 12:12 31
Бокс
Марк Селби сделал максимальный брейк в финале ЧМ-2023 по снукеру
Марк Селби сделал максимальный брейк в финале ЧМ-2023 по снукеру
01.05.2023, 00:40 5
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности