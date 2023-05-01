В Динамо рассказали подробности об операции Мирчи Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу перенес оперативное вмешательство на ноге в Киеве, оно прошло успешно, сообщил официальный сайт клуба.

Решение сделать операцию в Украине, а не в европейских странах было принято главным тренером после матча с «Шахтером», чтобы показать свою преданность и поддержку Украине и украинскому народу. А также чтобы находиться рядом с командой и следить за ее тренировочным процессом.

В ближайшее время Луческу приступит к реабилитации под контролем столичных врачей. Также ситуацию под контролем удерживает динамовский медперсонал, который поможет тренеру пройти быстрое и успешное восстановление в Киеве.

Наставник находится в отличном настроении, хорошем настроении и уже рвется к работе. В понедельник он уже делал первые шаги по палате. Мирча Луческу передает привет команде и ее болельщикам.

В связи с состоянием здоровья и необходимостью делать операцию по поводу коксартроза, наставник «Динамо» Мирча Луческу был вынужден временно передать свои обязанности и полномочия главного тренера. Вместо него командой руководит его ассистент Александр Шовковский.