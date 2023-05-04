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Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 18:31 | Обновлено 04 мая 2023, 18:35
1117
0

ШОВКОВСКИЙ: «Мы на связи с Луческу, но решения принимаются по ситуации»

И. о. главного тренера «Динамо» – о победе над «Ворсклой»

04 мая 2023, 18:31 | Обновлено 04 мая 2023, 18:35
1117
0
ШОВКОВСКИЙ: «Мы на связи с Луческу, но решения принимаются по ситуации»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал победу над «Ворсклой» (2:1) в выездном матче в рамках 24-го тура УПЛ.

- Мы готовились к этой игре, понимали, за счет каких качеств играет наш соперник. Но, к сожалению, в самом начале мы пропустили такой гол, касательно которого мы предупреждали, что надо быть осторожными и ответственными в этих передачах на нападающего. К сожалению, мы пропустили, но главное то, что мы продолжали придерживаться договоренностей, которые у нас были на этот матч и, в принципе, я доволен в первую очередь действиями нашей команды, мотивацией и тем, как ребята стремились получить такой необходимый для нас результат. Мы знали, что наши основные конкуренты, которые впереди нас, свои матчи выиграли, поэтому мы не имели права допустить ошибку.

- Состав на этот матч выбирали вы или господин Луческу? И получали ли вы от Луческу указания во время матча?
- Это индивидуальные вопросы, на которые я не буду отвечать. Но я хочу сказать, что безусловно мы постоянно на связи с главным тренером, мы разговаривали с ним сегодня утром, разговаривали с ним вчера днем, вечером. Он постоянно поддерживает команду, передает приветствия, и мы так же желаем ему скорейшего выздоровления, чтобы он был в строю. Относительно решений, то безусловно они принимаются уже по, скажем так, по ситуации, которая есть на футбольном поле. Но мы постоянно на связи с главным тренером.

- Александр Владимирович, в первом тайме «Динамо» выглядело где-то растерянно, и уже во втором игра немного наладилась. В чем причина такой игры в первом тайме? И считаете ли вы первый тайм провальным, и если считаете, то почему?
- Я не считаю, что первый тайм был провальным. Безусловно, были определенные проблемы. Мы знали, как соперники будут действовать. Но те договоренности, о которых мы говорили, больше были реализованы во втором тайме. В первом почему-то это не получалось. В перерыве мы обратили внимание на эти моменты и игроки справились и во втором тайме более ответственно отнеслись к тем договоренностям, которые были у нас.

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Источник ФК Динамо Киев
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