В четверг, 4 мая, в рамках 24 тура Украинской Премьер-лиги полтавская «Ворскла» встретится с киевским «Динамо». В прошлом туре «зелено-белые» неожиданно потеряли очки в противостоянии с львовским «Рухом», а киевляне разобрались с харьковским «Металлистом».

Динамо

Киевляне продолжают вести борьбу за медали украинского первенства. Про чемпионство речь не идет (отрыв от «Шахтера» уж очень значительный), но на третье и даже второе места «бело-синие» вполне могут замахнуться. Ситуация осложняется тем, что очные поединки с «Днепром-1» и «Зарей», «динамовцы» уже провели, поэтому параллельно с собственным набором очков киевлянам нужно рассчитывать на осечки конкурентов.

В прошлом туре «Динамо» провело первый матч под руководством Александра Шовковского, который исполняет обязанности главного тренера. Дебют экс-голкипера «бело-синих» в новом статусе получился удачным: киевляне одолели «Металлист» со счетом 3:1. А в минувший понедельник операцию перенес Мирча Луческу, и она прошла успешно. Это обстоятельство должно благоприятно сказаться на психологическом состоянии футболистов киевского клуба. Есть и приятные новости из лазарета. Близок к возвращению на поле голкипер Георгий Бущан, фамилия которого даже фигурировала в заявке на матч с «Металлистом». К тренировкам в общей группе приступил Николай Шапаренко, получивший травму (разрыв крестообразной связки колена) еще в сентябре прошлого года.

Киевляне подошли к противостоянию в Полтаве с семиматчевой гостевой беспроигрышной серией (6 побед и ничья). В предыдущих играх своей команды результативностью отличился форвард «Динамо» Владислав Ванат, забивший в пяти встречах 4 гола. Столь успешные действия Ваната были отмечены поклонниками киевского клуба, которые признали форварда лучшим игроком «бело-синих» в апреле. Поединок против «Металлиста» стал 50-м в УПЛ для Дениса Попова. К сожалению для защитника, именно его ошибка привела к голу харьковчан в ворота «бело-синих». К слову, индивидуальные оплошности футболистов в обороне являются частым явлением в нынешнем «Динамо».

Ворскла

Задача полтавской команды в оставшихся матчах чемпионата предельно ясна: зацепиться за место в Лиге конференций. Но достичь желаемого «зелено-белым» будет непросто, ведь от пятого места, на котором идет «Александрия», их отделяют семь очков. Ситуация осложняется непростым календарем для полтавчан. Кроме «Динамо» «зелено-белым» еще предстоит встретиться с «Днепром-1» и «Шахтером». «Следующий матч у нас с «Динамо» – это наш финал. Мы будем настраиваться, чтобы хорошо сыграть и победить. Хочется хорошо закончить сезон. У нас очень хорошая команда, мы с каждым матчем играем все лучше и лучше. Есть шанс побороться за еврокубки. Для нас каждая игра сейчас как финал», - отметил полузащитник «Ворсклы» Денис Олейник.

В прошлом туре полтавчане неожиданно сыграли вничью с «Рухом», пропустив гол от львовян на последних минутах. Произошло это после фола со стороны Яворского, который получил красную карточку и не сможет помочь своим партнерам в противостоянии с «Динамо». Это удаление, кстати, стало шестым для Яворского в Премьер-лиге (5 красных карточек защитник получил в составе «Мариуполя», 1 – в «Ворскле»). Зато отбыл дисквалификацию бразилец Фелипе. Примечательно, что в матче против «Руха» полтавчане стали авторами статистического юбилея, забив 850-й гол в чемпионатах Украины (его автором стал Руслан Степанюк). Продолжая тему юбилеев, отметим, что предстоящая встреча станет 100-й для Виктора Скрипника во главе разных клубов УПЛ.

Статистика встреч

Более полусотни очных матчей провели соперники, и «Динамо» имеет значительное преимущество. 42 раза киевляне обыгрывали «Ворсклу», 5 побед одержали «зелено-белые». Еще 11 встреч завершились вничью. В частности, поединок первого круга текущего чемпионата. В первом тайме той встречи команды обменялись голами (забили Буяльский и Юрченко) и ничейный счет продержался до финального свистка. Отметим, что самое крупное поражение в чемпионатах Украины «Ворскла» потерпела именно в противостоянии с «Динамо»: в 2002 году киевляне разгромили соперников со счетом 8:0. Голевая серия «Динамо» в матчах с полтавской командой продолжается в УПЛ 11 матчей (25 мячей).

Прогноз на противостояние

В предстоящем поединке ожидаем бескомпромиссную борьбу, ведь обе команды будут нацелены только на максимальный результат. Ничья будет неприемлемым результатом как для «Ворсклы», так и для «Динамо». Но именно такой итог поединка, по нашему мнению, вероятен в Полтаве.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Кравец, Фелипе, Пердута, Кане, Павлюк, Челядин, Олейник, Степанюк, Сефери.

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тымчик, Андриевский, Сидорчук, Буяльский, Бенито, Ванат, Кабаев.

4 мая, четверг