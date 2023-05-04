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  4. Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Ворскла
04.05.2023 15:00 – FT 1 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 18:38 | Обновлено 04 мая 2023, 19:03
3721
1

Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча

Непростая победа киевлян

04 мая 2023, 18:38 | Обновлено 04 мая 2023, 19:03
3721
1
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

В матче чемпионата Украины «Ворскла» уступила «Динамо» 1:2. При этом полтавчане забили первыми, но Ванат и Бенито помогли команде Александра Шовковского добыть вторую кряду победу.

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Бенито Олабиран Муйива (Динамо Киев).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Ворскла - Динамо Ворскла Полтава видео голов и обзор Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Oliynuk_sport
Вольова перемога Динамо, класний гол Ваната
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