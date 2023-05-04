04.05.2023 15:00 – FT 1 : 2
Украина. Премьер лига04 мая 2023, 18:38 | Обновлено 04 мая 2023, 19:03
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Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
Непростая победа киевлян
04 мая 2023, 18:38 | Обновлено 04 мая 2023, 19:03
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В матче чемпионата Украины «Ворскла» уступила «Динамо» 1:2. При этом полтавчане забили первыми, но Ванат и Бенито помогли команде Александра Шовковского добыть вторую кряду победу.
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Бенито Олабиран Муйива (Динамо Киев).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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