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Ворскла
04.05.2023 15:00 – FT 1 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 17:38 | Обновлено 04 мая 2023, 18:14
3525
27

Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу

Скрипник в своем 100-м матче во главе команд УПЛ не смог переиграть Шовковского

04 мая 2023, 17:38 | Обновлено 04 мая 2023, 18:14
3525
27
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
ФК «Ворскла»

Первые минуты матча прошли в неспешном темпе. Команды в основном перекатывали мяч в районе центрального круга. Единственный запомнившийся момент за первые десять минут поединка: после длинного заброса Ванат спешил к мячу и в штрафной площадке врезался в Исенко. Голкипер оказался на газоне, медики несколько минут оказывали помощь, и он смог продолжить матч.

На 13-й минуте первая же атака «Ворсклы» оказалась результативной. Кане, находясь по центру между штрафной площадкой и центральным кругом, отпасовал вперед на Степанюка, тот ворвался в штрафную и пробил точно в левый нижний угол ворот!

После пропущенного гола футболисты «Динамо» резко активизировались. Сначала Буяльский и Ванат разыграли стеночку в штрафной площадке, но защитник оттеснил Буяльского от мяча. Через несколько минут Буяльский нанес удар с полкруга штрафной – мяч пролетел рядом со штангой.

На 21-й минуте своим моментом ответила «Ворскла». Сефери с левого угла штрафной площадки пробил под перекладину - Нещерет перевел мяч на угловой!

Через две минуты «Динамо» сравняло счет. Киевляне провели быструю атаку, Буяльский отдал пас на Ваната, тот оказался один на подступах к штрафной, принял мяч, развернулся и точно пробил в дальний угол ворот. Это десятый гол Владислава в нынешнем чемпионате.

После того как счет стал равным, футболисты взяли паузу и примерно десять минут не создавали опасных моментов.

На 36-й минуте хозяева могли выйти вперед. Степанюк был с мячом по центру на линии штрафной, отпасовал направо на Кане, тот пробил из пределов штрафной – Нещерет сократил угол обстрела и отбил мяч.

На предпоследней минуте тайма хозяева упустили еще один хороший момент. Кане прошел с мячом из центрального круга до штрафной площадки, отпасовал направо, откуда пошел прострел в район линии вратарской площадки. Олейник сыграл пяткой, но не смог переправить мяч в ворота. Тот отскочил к Скляру, но игрок «Ворсклы» не сориентировался вовремя и не смог нанести удар с близкого расстояния.

В первой половине встречи обе команды демонстрировали насыщенный, обоюдоострый атакующий футбол. «Ворскла» ничем не уступала «Динамо», не сидела в обороне, а искала моменты у ворот Нещерета. Если бы на стороне полтавчан было немного больше везения, то первый тайм они точно не проиграли бы.

Можно было предположить, что второй тайм будет не менее интересным. Однако гол, который динамовцы забили уже на третьей минуте, существенно повлиял на дальнейший рисунок игры. Результативная атака киевлян выглядела так: Сидорчук отдал классную передачу на правый фланг на ход Тимчику, тот сильно навесил, Исенко не удержал мяч в руках, играя на перехвате, а Бенито оказался первым на добивании. Для нигерийского легионера этот гол стал дебютным за «Динамо».

Через две минуты динамовцы создали еще один момент. Бенито вывел Ваната на ударную позицию почти на линии вратарской, но нападающий попал в Исенко, который вовремя вышел из ворот.

На 53-й минуте Бацула с углового навесил на ближнюю штангу, Павлюк пробил головой, но мяч полетел немного выше ворот.

После этого опасные моменты в матче закончились. «Динамо» начало играть по счету, стараясь не рисковать и максимально обезопасить свои ворота. Киевляне активно прессинговали полтавчан на их половине поля, из-за чего футболистам «Ворсклы» было сложно продвигаться к воротам Нещерета. Сказывалась и усталость: подопечные Виктора Скрипника действовали в атаке уже не так интенсивно. Почти полчаса команды играли практически без моментов, а когда шла 81-я минута, в Полтаве объявили воздушную тревогу.

Возобновили игру через 45 минут. Пауза пошла на пользу хозяевам, которые восстановили силы и постарались отыграться. В оставшиеся до финального свистка минуты игроки «Ворсклы» провели несколько атак, но создать действительно опасный момент у ворот Нещерета не смогли.

«Динамо» продолжает гонку за «Зарей» в борьбе за медали чемпионата. Между командами все те же 5 очков. «Ворскла» после поражения пропустила вперед «Кривбасс» и идет на 7-м месте.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Ворскла» – «Динамо» – 1:2

Степанюк (13) – Ванат (24), Бенито (48).

Челядин (26), Бацула (85) - Ванат (7), Дячук (80).

«Ворскла»: Исенко, Кравец, Пердута, Олейник (Лопес, 79), Степанюк, Сефери, Павлюк, Бацула, Челядин, Кане, Фелипе (Скляр, 38).

Запас: Домолега, Мельник, Крупский, Л.Рамирес, Черныш, Кулаковский, Нестренко.

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Сидорчук, Кабаев (Волошин, 81), Ванат (Рамирес, 71), Андриевский, Тымчик, Дячук, Буяльский (Царенко, 81), Сирота, Бенито.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

ВОРСКЛА – ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Бенито Олабиран Муйива (Динамо Киев).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 27
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Zanregent
С этой ОТТ платформой ни хрена не посмотришь!
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+8
BekXan
В першому таймі можна було йти на перерву 3-1 або 4-1 Ворскла просрала всі свої моменти.А в другому Динамо вже перебігало .Немає мізків у Скурипника немає і не буде.
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Лучшая игра динамо
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+6
FunnyCat_____
Такая Ворскла и у картонки донецкой может спокойно забрать очки при адекватном судействе !
шахтеру играть против Зари Днепра Ворсклы и Александрии и Вереса( купленный Ингулец наверное в расчет брать не стоит!)
Павелке пора думать о досрочном завершении чемпионата,  а то хоязйский клуб сдает, пока остальные набирают 
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+5
Gargantua
по первому тайму Ворскла была на голову выше, а во втором Динамо.
Ворскла просто свое не забила
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Динамо с Победой!!!!
Прогресс по сравнению с первой игрой марта наблюдается.
Но честно говоря, если сравнивать особенно первый тайм с играми квалификации ЛЧ в августе прошлого года ,то  все на том же уровне если не хуже..
Надеюсь с каждой игрой будут набирать....
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+4
FunnyCat_____
Отлично, с победой Чемпионы !
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
sahka1981
З перемогою ДК! Перший тайм не дуже, м'яко кажучи. А другий добре, вже на початку могли закривати гру. Степанюк у Ворскли сподобався, полюбляє він забивати для ДК. 
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+4
🔱Avtoigor🔱
Вітаю Динамо Київ і всіх вболівальників  
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+1
axylinam
Вот и без старого нытика неплохо получается и дешевле и тренер свой,
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+1
BUROSTAVOK
Ворскла показала,що вона і є пятою силою в Україні!!!
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-4
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⬆️
Вернидуб потирает руки.  Будет брать тёпленькими.
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-5
VAR
Победа серебра шубного  ,в этом сезоне четвертые они и рады  ,ну на больше они не заслуживают ,хватит что опзжшники в ЛЕ опозорили Украину с одним очком и последним местом 
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-9
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Фанькин кот
Подвели нас полтавчане. Такую никчёмную динамку они обязаны побеждать!
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-11
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VAR
Битва середняков в пользу шубкисов ,у четвертых ещё есть минимальные шансы на пятое место ,ну скорей всего четвертыми  и останутся 
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-14
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