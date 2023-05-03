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Ворскла
04.05.2023 15:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 19:15 |
896
0

Ворскла – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура чемпионата Украины по футболу

03 мая 2023, 19:15 |
896
0
Ворскла – Динамо. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В четверг, 4 мая, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо». Начало матча на полтавском стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского назначено на 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» неудачно провела начало второго круга (2 ничьи и 2 поражения). В последних четырех турах команда набрала неплохой ход, одержав три победы и один раз сыграв вничью. Полтавский клуб ведет борьбу за 6-8 места с криворожским «Кривбассом» и коваливским «Колосом». Пока что «Ворскла» идет седьмой. В ее активе 30 зачетных баллов.

Перед «Динамо» маячит перспектива во второй раз за все чемпионаты Украины остаться без медалей (первый раз такое случилось в сезоне 2013/2014 гг.). Луганская «Заря», занимающая 3-е место, в 24-м туре победила. В случае потери очков киевлянами, отрыв от пьедестала почета увеличится до 7 или 8 очков.

«Ворскла» и «Динамо» имеют богатую историю встреч. В 58 матчах полтавчане выиграли всего лишь 5 раз. На счету киевлян – 42 победы. Ничейный результат зафиксирован 11 раз. В матче первого круга нынешнего чемпионата команды сыграли вничью 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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