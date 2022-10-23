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Чемпионат Украины
Динамо Киев
23.10.2022, FT 1 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 14:51 | Обновлено 23 октября 2022, 16:14
4577
41

Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу

Команды обменялись голами в первом тайме

23 октября 2022, 14:51 | Обновлено 23 октября 2022, 16:14
4577
41
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
УПЛ

Киевское «Динамо» впервые в текущем сезоне проводило домашний поединок в Киеве, встретившись с полтавской «Ворсклой». Отметим дебют в основном составе «бело-синих» голландского полузащитника Джастина Лонвейка. Памятным сегодняшний поединок станет для защитника «зелено-белых» Владимира Чеснакова, который проводил 400-ю встречу в составе полтавчан.

Встреча началась в позиционной борьбе. Киевляне больше владели мячом, «зелено-белые» ожидаемо сконцентрировались на обороне своих ворот, но при этом при малейшей возможности пытались выбегать в контратаки. Активностью на левом фланге полтавчан выделялся Бацула, старавшийся обострять ситуацию навесными передачами. Одна из них едва не нашла голову партнера, но ситуацию для динамовцев спас Лонвейк. К слову, голландец вполне органично вписался в структуру игры киевлян. Конечно, где-то у него присутствовало недопонимание с партнерами, но Лонвейк отличался точными передачами и быстротой принятия решений. Именно новичок «Динамо» нанес первый удар в створ ворот соперников, хоть эта попытка и не несла угрозы.


Фото – УПЛ

И все же, матч не отличался высокими скоростями, и моментов у ворот было немного. Полтавчан такое развитие событий устраивало: они уверенно справлялись с неспешными попытками динамовцев расшатать свою оборону. Но после истечения получаса игры «бело-синие» сумели провести атаку, которая увенчалась успехом. Скидкой Беседина сполна воспользовался Буяльский, переправивший мяч в ворота. Далее обострил ситуацию все тот же Лонвейк, после удара которого Ризнык в прыжке перевел мяч на угловой.

Пропустив гол, полтавчане сразу активизировались, и прострел Сефери едва не замкнул Бацула. А перед перерывом полтавчане сравняли результат. После удара Сефери мяч срикошетил в центр штрафного «Динамо», где от Марлисона снаряд отскочил под удар Юрченко, который с линии вратарской не промахнулся.


Фото – УПЛ

Команды активно начали вторую половину встречи, пытаясь не задерживать мяч в центре поля. Киевляне решили еще раз пробить Ризныка дальними ударами, но на попытку Сироты голкипер среагировал, а Лонвейк попал в Чеснакова. Полтавчане также отвечали острыми контрвыпадами. А в середине второго тайма хозяева поля упустили шикарную возможность для взятия ворот. Гармаш, который только вышел на поле, вертикальной передачей вывел один на один с Ризныком Караваева, который первым касанием обыграл голкипера, а вторым не попал в пустые ворота. Вскоре Вивчаренко в падении головой не сумел замкнуть прострел Гармаша.

В конце поединка динамовцы больше атаковали, пытаясь вырвать победу. Это могло произойти, когда Скляр головой срезал мяч в собственные ворота, но Ризнык выручил полтавчан. В итоге, финальный свисток арбитра зафиксировал ничью. В следующем туре команды проведут домашние поединки: «Динамо» встретится с «Кривбассом», а полтавчане сыграют с «Минаем».


Фото – УПЛ

Украинская Премьер-лига. 9 тур.

«Динамо» – «Ворскла» – 1:1

Буяльский (33) – Юрченко (44)

Сирота (16), Кабаев (21) – Юрченко (16), Марлисон (90+3)

«Динамо»: Нещерет, Караваев, Сирота, Попов, Кендзера (Вивчаренко, 59), Сидорчук, Лонвейк, Буяльский, Кабаев (Гармаш, 59), Цыганков, Беседин (Ванат, 74)

«Ворскла»: Ризнык, Кравец, Зайков, Пердута, Скляр, Сефери, Чеснаков, Бацула, Марлисон, Челядин, Юрченко (Степанюк, 86)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ДИНАМО – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 41
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Роман
Луческу посміхається - все добре (сарказм).
Головне, що Дніпро переміг
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+11
Злий Глобинець
Матч, який не мав важливого турнірного значення. Куди важливішим був поєдинок Металіста та Дніпра-1. Там таки да, багато чого вирішувалось. А тут що? Як ці команди розмістяться в середині турнірної таблиці?
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+7
Показать Скрыть 3 ответа
maverik
При негативном результате все же появляются проблески комбинационной игры,ну и Лонвейк очень даже не плох.Убрать из команды Беседина,Кабаева,Попова наиграть на их позиции игроков что есть сейчас уж хуже точно не будет.
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+5
dimando560
Матч середняків чемпіонату.
Мірча, при всій повазі, пора вже звільнитися з Динамо. 
Нажаль, залишається батальон сурків, які ще більше зло.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
u6464u
Битва двух титанів )))
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0
Bulba_sumkin
Так это теперь еще и в Грецию добираться на выезд)) + 7-8 часов до Польши)) 
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0
Показать Скрыть 2 ответа
4inga4gyk
Играли два середняка УПЛ.
Результат закономерный.
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0
Alex86 1
Грусть - печаль. И во что ДК превратили функционеры команды - пздц.
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Bulba_sumkin
Динамо вырвало очко) Или у динамо вырвали)))
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0
Игорь Петров
«Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет» - лозунг для динамо.
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0
kadaad .
Ой, Динамо снова укакалось!
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-1
AK.228
Спортсмені дінамо продовжують ганьбитися 
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-2
roman75zpr
Все честно, команды одного уровня сейчас, таковы сегодняшние реалии. Правда, в сборную в основном приглашают игроков только с одной из этих двух команд..
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-2
Bulba_sumkin
Отличная середина чемпионата)) А в целом довольно добротная игра двух крепких середнячков чемпионата))
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-2
Александр
Команда выше уровня чем Ворскла забила бы ещё пару .Были в защите Динамо свободные зоны и никто не возвращался 
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-2
Перец
Циган на прес конференції команда їхала в метро до стадіону сильно втомилися і ось такий результат, ще раз пишу це буде щастя,якщо динамо займе  3 місце !
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Лавочкин
Zport , выходи подлый трус
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-3
Лавочкин
Рабы суркисов zport  и виктор петуховский,как вам турнирная таблица и вкусный футбол от кипрского клуба ?
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-4
Лавочкин
Если этот кипрский опзжшный сброд не вылетит в первую лигу это будет чудо
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-4
OKs100
Вряд ли Динамо в этом сезоне сможет попасть в зону еврокубков.
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-4
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