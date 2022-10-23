Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу

Киевское «Динамо» впервые в текущем сезоне проводило домашний поединок в Киеве, встретившись с полтавской «Ворсклой». Отметим дебют в основном составе «бело-синих» голландского полузащитника Джастина Лонвейка. Памятным сегодняшний поединок станет для защитника «зелено-белых» Владимира Чеснакова, который проводил 400-ю встречу в составе полтавчан.

Встреча началась в позиционной борьбе. Киевляне больше владели мячом, «зелено-белые» ожидаемо сконцентрировались на обороне своих ворот, но при этом при малейшей возможности пытались выбегать в контратаки. Активностью на левом фланге полтавчан выделялся Бацула, старавшийся обострять ситуацию навесными передачами. Одна из них едва не нашла голову партнера, но ситуацию для динамовцев спас Лонвейк. К слову, голландец вполне органично вписался в структуру игры киевлян. Конечно, где-то у него присутствовало недопонимание с партнерами, но Лонвейк отличался точными передачами и быстротой принятия решений. Именно новичок «Динамо» нанес первый удар в створ ворот соперников, хоть эта попытка и не несла угрозы.



Фото – УПЛ

И все же, матч не отличался высокими скоростями, и моментов у ворот было немного. Полтавчан такое развитие событий устраивало: они уверенно справлялись с неспешными попытками динамовцев расшатать свою оборону. Но после истечения получаса игры «бело-синие» сумели провести атаку, которая увенчалась успехом. Скидкой Беседина сполна воспользовался Буяльский, переправивший мяч в ворота. Далее обострил ситуацию все тот же Лонвейк, после удара которого Ризнык в прыжке перевел мяч на угловой.

Пропустив гол, полтавчане сразу активизировались, и прострел Сефери едва не замкнул Бацула. А перед перерывом полтавчане сравняли результат. После удара Сефери мяч срикошетил в центр штрафного «Динамо», где от Марлисона снаряд отскочил под удар Юрченко, который с линии вратарской не промахнулся.



Фото – УПЛ

Команды активно начали вторую половину встречи, пытаясь не задерживать мяч в центре поля. Киевляне решили еще раз пробить Ризныка дальними ударами, но на попытку Сироты голкипер среагировал, а Лонвейк попал в Чеснакова. Полтавчане также отвечали острыми контрвыпадами. А в середине второго тайма хозяева поля упустили шикарную возможность для взятия ворот. Гармаш, который только вышел на поле, вертикальной передачей вывел один на один с Ризныком Караваева, который первым касанием обыграл голкипера, а вторым не попал в пустые ворота. Вскоре Вивчаренко в падении головой не сумел замкнуть прострел Гармаша.

В конце поединка динамовцы больше атаковали, пытаясь вырвать победу. Это могло произойти, когда Скляр головой срезал мяч в собственные ворота, но Ризнык выручил полтавчан. В итоге, финальный свисток арбитра зафиксировал ничью. В следующем туре команды проведут домашние поединки: «Динамо» встретится с «Кривбассом», а полтавчане сыграют с «Минаем».



Фото – УПЛ

Украинская Премьер-лига. 9 тур.

«Динамо» – «Ворскла» – 1:1

Буяльский (33) – Юрченко (44)

Сирота (16), Кабаев (21) – Юрченко (16), Марлисон (90+3)

«Динамо»: Нещерет, Караваев, Сирота, Попов, Кендзера (Вивчаренко, 59), Сидорчук, Лонвейк, Буяльский, Кабаев (Гармаш, 59), Цыганков, Беседин (Ванат, 74)

«Ворскла»: Ризнык, Кравец, Зайков, Пердута, Скляр, Сефери, Чеснаков, Бацула, Марлисон, Челядин, Юрченко (Степанюк, 86)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ДИНАМО – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА