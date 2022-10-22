Динамо Киев

В воскресенье, 23 октября, состоится поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Обе команды пока демонстрируют посредственные результаты в текущем чемпионате. «Динамо» находится в середине турнирной таблице. Неделю назад киевляне проиграли донецкому «Шахтеру» со счетом 3:1. Полтавская команда отстает на два очка от своего ближайшего соперника. Свой предыдущий матч «зелено-белые» также проиграли, уступив львовскому «Руху» со счетом 0:1. Последняя дуэль команд, которая состоялась в ноябре прошлого года, завершилась победой полтавчан со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.