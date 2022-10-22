Динамо - Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В рамках 9-го тура УПЛ «Динамо» сыграет против «Ворсклы». Киевляне набрали 9 очков и занимают 8-е место, а у их соперника 7 пунктов и 12-я позиция.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

Игра пройдет 23 октября, начало в 13:00.

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