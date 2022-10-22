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Украина. Премьер лига22 октября 2022, 16:45 | Обновлено 22 октября 2022, 16:52
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Динамо - Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч УПЛ пройдет 23 октября, начало в 13:00
22 октября 2022, 16:45 | Обновлено 22 октября 2022, 16:52
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В рамках 9-го тура УПЛ «Динамо» сыграет против «Ворсклы». Киевляне набрали 9 очков и занимают 8-е место, а у их соперника 7 пунктов и 12-я позиция.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Игра пройдет 23 октября, начало в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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