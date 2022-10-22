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Динамо Киев
23.10.2022 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 16:45 | Обновлено 22 октября 2022, 16:52
398
0

Динамо - Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч УПЛ пройдет 23 октября, начало в 13:00

22 октября 2022, 16:45 | Обновлено 22 октября 2022, 16:52
398
0
Динамо - Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В рамках 9-го тура УПЛ «Динамо» сыграет против «Ворсклы». Киевляне набрали 9 очков и занимают 8-е место, а у их соперника 7 пунктов и 12-я позиция.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

Игра пройдет 23 октября, начало в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

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Источник Sport.ua
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