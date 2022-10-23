Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нам тяжело без Забарного, Бущана и Шапаренко»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничью с полтавской «Ворсклой» в матче 9-го тура УПЛ:

— Потеряли два очка. Соперник показал себя предельно мотивированной командой. Это то, чего «Ворскла» не сумела продемонстрировать в двух предыдущих матчах. Что лишний раз доказывает, то, что я постоянно говорю своим футболистам: все соперники особым образом на нас настраиваются, и почти всегда в матче против нас показывают свою сильнейшую игру. Надо быть готовым к этому.

Была мужская, жесткая игра. Физически мы сегодня выглядели хорошо. А вот с точки зрения концентрации всё было точно так же, как и в предыдущих матчах. Большое количество брака в передачах, особенно в средней линии. Плохо выходили вперед с первой передач. Допускали много ошибок и теряли много мячей.

Не могу обвинять Караваева по итогам эпизода с незабитым мячом, когда он не попал в пустые ворота, но этот момент наглядно демонстрирует ситуацию с отсутствием концентрации и с наличием скованности игроков. То же самое касается пропущенного гола: несогласованность в действиях. Передача от Нещерета не вперед, а во фланг, после чего началась атака соперника; затем проиграли единоборства. Это мелочи, но из них складывается игра, результат. Как и в предыдущих матчах, всё снова решили индивидуальные ошибки.

Важно, насколько быстро мы сможем выйти из этого состояния. Над игроками довлеет результат, и это только усиливает скованность. Это приводит к отсутствию куража в ответственных моментах, когда нужно рисковать — на первый план выходит боязнь рисковать и ошибиться. Чувствуется и отсутствие ключевых футболистов — Бущана, Забарного и тем более Шапаренко. В этой ситуации особая ответственность падает на наиболее опытных футболистов — Цыганкова, Сидорчука и Буяльского. От этого сложности возникают и у них.

Наконец, надо отметить и то, что сегодня арбитр пропустил пару фолов. Это нервирует футболистов. В предыдущем матче вообще был пенальти на Тымчике. Также есть вопросы по удалению Забарного: Сирота в той ситуации был в трех метрах от него. Судейские ошибки тоже приводят к нервозности. Сегодня были моменты, которые можно было трактовать более четко. В нашу пользу. Эти моменты тоже воздействуют на футболистов чисто психологически. От этого страдает наша игра. Отсюда эти ошибки и нервозность.

— Как оцените игру Лонвейка?

— Хорошо сыграл. Его присутствие на поле — приобретение для команды. Он еще прибавит. Молодой игрок, с хорошими физическими качествами, с хорошим ударом и умением принимать правильные решения на футбольном поле. У него хорошее будущее. Так что тут всё зависит от него.

— Когда можно ожидать возвращения Бущана?

— Прежде всего, сообщу, что у Дубинчака перелом ребер. Он выбыл, как минимум, на две недели. Что до Бущана, то он уже начал тренироваться, но исключительно индивидуально. Рисковать, форсируя его возвращение к игре, нельзя. Даже при этом, что игра Бущана придает уверенности команде, особенно — защитникам. Самая большая наша потеря — это Шапаренко, который всегда мог ускорить игру, пройти, пробить, обыграть...

Уверен, что в этом чемпионате все команды будут терять очки. В каждой игре все они бьются. Кто думал, что нынешняя «Ворскла» после двух поражений отберет у нас очки?

— Видите ли вы проблему с форвардом? Если да, то как собираетесь ее решать?

— Да, проблема такая есть. Жду большего от Ваната. У него есть все качества нападающего, которые могут его сделать хорошим форвардом. Ждем, когда он наберет опыт и мастерство. Наша ошибка в том, что мы надеялись на свои кадры, а в той очень деликатной ситуации, в которой оказалась Украина, мы должны были среагировать — брать из-за границы украинских футболистов. Это то, что сделали другие клубы.

Отметим, что матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу «Динамо» – «Ворскла» завершился со счетом 1:1.