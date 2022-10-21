Динамо Киев

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Украина. Премьер лига
21 октября 2022, 22:33 |
306
0

Динамо – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Соперники в поисках своей игры

21 октября 2022, 22:33 |
306
0
Динамо – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье в Киеве киевское «Динамо» встретится с полтавской «Ворсклой» в рамках очередного тура Украинской Премьер-лиги. В текущем сезоне обе команды не демонстрируют игру, на которую рассчитывают их поклонники. В турнирной таблице киевляне на два очка опережают полтавчан.

Динамо

«Бело-синие» находятся на непривычном для себя месте в середине турнирной таблицы. Свой предыдущий матч национального первенства киевляне проиграли донецкому «Шахтеру» со счетом 1:3, получив от принципиального соперника еще один удар по чемпионским амбициям. После этого команда Мирчи Луческу должна была встретится с харьковским «Металлистом», но этот матч пополнил список перенесенных противостояний. Поединки в Киеве запретили проводить в связи с усилением обстрелов россии, но затем УПЛ снова получила разрешение на проведение матчей чемпионата Украины в столице Украины. Так что, с «Ворсклой» динамовцы сыграют на своей домашней арене.

В предстоящем матче своей команде не сможет помочь Илья Забарный, получивший красную карточку во встрече с «горняками». Поэтому, скорее всего, в центре обороны киевского клуба выйдет Попов. Допустив роковую ошибку в гостевом матче против «Ренна», защитник попал в немилость тренерского штаба «бело-синих». Попов был заменен в концовке поединка с «красно-черными», а за действиями своих партнеров в матче против «Руха» он наблюдал со скамейки запасных. Не попал центрбек в стартовый состав и на встречу с «Шахтером», вынужденно появившись на поле после удаления Забарного.

А вот ответ на вопрос, кого мы увидим на острие атаки «Динамо», сейчас вряд ли удастся найти. В поединке с «Шахтером» на этой позиции действовал Ванат, который сыграл вполне достойно и даже отметился результативным ударом. Возможно, очередной шанс получит Беседин, от которого болельщики «бело-синих» пока тщетно ждут забитых голов. А может, мы наконец сможем оценить мастерство Диалло: молодой сенегалец все еще ждет возможности дебютировать за основу киевлян.

Ворскла

Руководство полтавского клуба связывало большие надежды с приходом на тренерский мостик команды Виктора Скрипника, но пока полтавчане демонстрируют невыразительные результаты. Уступив шведскому АИКу в квалификации Лиги конференций, «Ворскла» начала новый украинский чемпионат с трех поражений. В следующих трех матчах полтавчане набрали семь очков, и, казалось, что дела у команды Скрипника начинают налаживаться. Но затем «зелено-белые» потерпели еще два поражения.

Последнее из них, от «Руха», даже можно назвать сенсационным. Первый тайм этого поединка прервала воздушная тревога, а после возобновления игры львовяне забили гол, который в итоге и принес им победу. Матч против «Руха» стал знаковым для полузащитника «зелено-белых» Артема Челядина, который вышел на замену во втором тайме и провел 50-й поединок в УПЛ.

Отметим еще один примечательный момент: в текущем чемпионате полтавчане забили на один гол больше динамовцев.

Статистика встреч

«Динамо» имеет значительный перевес в истории противостояний с «Ворсклой». Команды провели 57 очных дуэлей: 42 раза победу праздновали киевляне, 5 встреч выиграли «зелено-белые», еще в 10 матчах была зафиксирована ничья. В предыдущем поединке «Динамо» и «Ворсклы», который состоялся в ноябре прошлого года, полтавчане сумел обыграть более статусного соперника. Тогда Рангел и Оливье Тилль забили два гола в ворота команды Луческу, на что динамовцы сумели ответить только одним результативным ударом, который на пятой компенсированной минуте нанес Витиньо.

Лучшим снайпером «Динамо» в поединках с «Ворсклой» является Виталий Буяльский, забивший шесть голов в ворота полтавского клуба. Интересно, что еще один результативный удар в поединке с полтавчанами Буяльский сделал, выступая за «Говерлу».

Прогноз на противостояние

Обе команды находятся в поисках своей игры и намерены пополнить очковой багаж. При этом, и полтавчане, и динамовцы испытывают трудности в атакующей линии, что сказывается на показателе забитых голов. Поэтому, вполне возможно, что судьбу предстоящей встречи решит один точный удар. И предположим, что нанесут его хозяева поля.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Попов, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Ванат, Цыганков

«Ворскла»: Ризнык, Кравец, Чеснаков, Зайков, Пердута, Скляр, Сефери, Олейник, Юрченко, Степанюк, Марлисон

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23 октября, воскресенье

«Динамо» – «Ворскла»
Киев. Стадион «Динамо» им. В.Лобановского. 13:00
ТВ-трансляция на платформе «2+2»
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
ДИНАМО – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Источник: Setanta продолжит транслировать УПЛ, но условия изменятся
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Ворскла Полтава Динамо - Ворскла прогнозы
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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