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Чемпионат Украины
Динамо Киев
23.10.2022, FT 1 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 15:10 | Обновлено 23 октября 2022, 15:14
1561
0

Динамо – Ворскла – 1:1. Ничья на родном стадионе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ

23 октября 2022, 15:10 | Обновлено 23 октября 2022, 15:14
1561
0
Динамо – Ворскла – 1:1. Ничья на родном стадионе. Видео голов и обзор матча
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В матче 8-го тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла» расписали ничью со счетом 1:1.

Чемпионат Украины по футболу. 9-й тур

УПЛ. 22 октября

«Динамо» – «Ворскла» – 1:1

Голы: Буяльский, 33 – Юрченко, 44

Смотрите видео голов:

ГОЛ! 1:0 Бульяский, 33 мин.

ГОЛ! 1:1 Юрченко, 44 мин.

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Владлен Юрченко (Ворскла).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Динамо Киев Ворскла Полтава Динамо - Ворскла чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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