23.10.2022, FT 1 : 1
Украина. Премьер лига23 октября 2022, 15:10 | Обновлено 23 октября 2022, 15:14
1561
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Динамо – Ворскла – 1:1. Ничья на родном стадионе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ
23 октября 2022, 15:10 | Обновлено 23 октября 2022, 15:14
1561
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В матче 8-го тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла» расписали ничью со счетом 1:1.
Чемпионат Украины по футболу. 9-й тур
УПЛ. 22 октября
«Динамо» – «Ворскла» – 1:1
Голы: Буяльский, 33 – Юрченко, 44
Смотрите видео голов:
ГОЛ! 1:0 Бульяский, 33 мин.
ГОЛ! 1:1 Юрченко, 44 мин.
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Владлен Юрченко (Ворскла).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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