Динамо – Ворскла – 1:1. Ничья на родном стадионе. Видео голов и обзор матча

В матче 8-го тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла» расписали ничью со счетом 1:1.

Чемпионат Украины по футболу. 9-й тур

УПЛ. 22 октября

«Динамо» – «Ворскла» – 1:1

Голы: Буяльский, 33 – Юрченко, 44

Смотрите видео голов:

ГОЛ! 1:0 Бульяский, 33 мин.

ГОЛ! 1:1 Юрченко, 44 мин.