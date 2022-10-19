Победный минимум. Рух обыграл Ворсклу

Игроки «Ворсклы» активно начали игру, но встретили достойное сопротивление со стороны номинальных гостей. Футболисты «Руха» резво перемещались и делали все возможное, чтобы полтавчане не чувствовали себя настоящими хозяева. И все же команда Виктора Скрипника смогла завладеть инициативой, и на 6-й минуте едва не повела в счете. После подачи Юрченко с углового головой здорово пробил Марлисон – Панькив оказался на месте.

Львовяне постарались явить свои атакующие притязания, но преуспели лишь в рвении. Так, Сапуга наиграл на предупреждение, а Таллес получил «горчичник» за вмешательства в действия арбитра. Впрочем, были у «Руха» полумомент с неточным полуударом Мысика, а также дальний удар в исполнении Климчука – выше цели.

А на 22-й минуте первого тайма игрокам команд пришлось из-за воздушной тревоги отправиться в убежище, и провести там более часа. Столь продолжительная пауза на атакующем рвении игроков «Ворсклы» плохо не сказалась – они продолжили играть с позиции силы, и давить на оборону «Руха». Однако на 28-й минуте забили не они, а львовяне. Успеха подопечные Леонида Кучука добились после углового. К слову, первому для них в матче. Цели достиг удар в исполнении Довгого, которому предшествовала серия ошибок в обороне полтавчан. И, в первую очередь, бразильца Марлисон. 0:1.

Пропустив, игроки «Ворскли» через 5 минут могли паритет восстановить. Однако мощный удар Кравца со штрафного отбил Панькив, а Сефери на добивании проверил на прочность перекладину. Вскоре Кравец еще раз смачно приложился к мячу издали, но лишь проверил на прочность… партнера Степанюка. А под занавес первого тайма полтавчане претендовали на пенальти за якобы игру рукой в штрафной «Руха». Но их апелляции к арбитру Романюк разбились о ее вердикт, вынесенный при помощи ВАР – игра будет продолжена.

Во втором тайме подопечные Скрипника продолжили настойчиво искать пути к воротам Панькива. Львовяне не роптали, а грамотно оборонялись и отвечали контругрозами. В районе центрального круга мяч надолго не задерживался. У «Ворсклы» был заметен Сефери, который и воротам угрожал, и партнерам подыгрывал. Традиционно, можно сказать, подключался вперед Кравец. Чтобы добавить агрессии и мощи подопечным, наставник полтавчан на 72-й минуте бросил в бой Челядина и Козыренко. По большому счету, должного эффекта это не принесло, так как до самого финального свистка команда так и не смогла из своего игрового перевеса выжать результат.

Более того, под занавес встречи на первый план вышли атакующие действия игроков «Руха». Львовяне, по большому счету, были ближе к тому, чтобы преимущество развить, нежели игроки «Ворсклы», чтобы отыграться. К примеру, лишь реакция Ризныка на 82-й минуте спасла «Ворсклу» от гола после удара Теллеса. В общем, команда Кучука со второго плана вышла в итоге на авансцену, и стала победителем матча.

1:0 – «Рух» добился второй победы в чемпионате, набрал 7 очков и поднялся на 10 место. «Ворскла» идет на 11 позиции также с 7 пунктами.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур

«Ворскла» – «Рух» – 0:1

Довгий, 29

Козыренко, 86 – Сапуга, 16, Таллес, 17, Китела, 60, Рунич, 88

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Пердута, Скляр, Олейник (Челядин, 72), Степанюк (Козыренко, 72), Сефери, Чеснаков, Кравец, Марлисон (Ричардс, 84), Юрченко.

Запасные: Исенко, Домолега, Павлюк, Яворский, Бацула, Тотре, Толи, Кулаковский, Кравчук.

«Рух»: Паньков, Китела, Дидык, Слюбик, Лях, Таллес (Притула, 85), Сапуга, Довгий, Климчук (Карабин, 85), Мисык (Бойчук, 58), Соломон-Отабор (Рунич, 71).

Запасные: Герета, Федир, Пидгурский, Веремиенко, Холод.

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Стадион: «Минай» (Минай)

ВОРСКЛА - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА