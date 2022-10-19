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Ворскла
19.10.2022, FT 0 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 16:34 | Обновлено 19 октября 2022, 17:10
1040
10

Победный минимум. Рух обыграл Ворсклу

Львовянам для победы хватило одного гола

19 октября 2022, 16:34 | Обновлено 19 октября 2022, 17:10
1040
10
Победный минимум. Рух обыграл Ворсклу
ФК Рух Львов

Игроки «Ворсклы» активно начали игру, но встретили достойное сопротивление со стороны номинальных гостей. Футболисты «Руха» резво перемещались и делали все возможное, чтобы полтавчане не чувствовали себя настоящими хозяева. И все же команда Виктора Скрипника смогла завладеть инициативой, и на 6-й минуте едва не повела в счете. После подачи Юрченко с углового головой здорово пробил Марлисон – Панькив оказался на месте.

Львовяне постарались явить свои атакующие притязания, но преуспели лишь в рвении. Так, Сапуга наиграл на предупреждение, а Таллес получил «горчичник» за вмешательства в действия арбитра. Впрочем, были у «Руха» полумомент с неточным полуударом Мысика, а также дальний удар в исполнении Климчука – выше цели.

А на 22-й минуте первого тайма игрокам команд пришлось из-за воздушной тревоги отправиться в убежище, и провести там более часа. Столь продолжительная пауза на атакующем рвении игроков «Ворсклы» плохо не сказалась – они продолжили играть с позиции силы, и давить на оборону «Руха». Однако на 28-й минуте забили не они, а львовяне. Успеха подопечные Леонида Кучука добились после углового. К слову, первому для них в матче. Цели достиг удар в исполнении Довгого, которому предшествовала серия ошибок в обороне полтавчан. И, в первую очередь, бразильца Марлисон. 0:1.

Пропустив, игроки «Ворскли» через 5 минут могли паритет восстановить. Однако мощный удар Кравца со штрафного отбил Панькив, а Сефери на добивании проверил на прочность перекладину. Вскоре Кравец еще раз смачно приложился к мячу издали, но лишь проверил на прочность… партнера Степанюка. А под занавес первого тайма полтавчане претендовали на пенальти за якобы игру рукой в штрафной «Руха». Но их апелляции к арбитру Романюк разбились о ее вердикт, вынесенный при помощи ВАР – игра будет продолжена.

Во втором тайме подопечные Скрипника продолжили настойчиво искать пути к воротам Панькива. Львовяне не роптали, а грамотно оборонялись и отвечали контругрозами. В районе центрального круга мяч надолго не задерживался. У «Ворсклы» был заметен Сефери, который и воротам угрожал, и партнерам подыгрывал. Традиционно, можно сказать, подключался вперед Кравец. Чтобы добавить агрессии и мощи подопечным, наставник полтавчан на 72-й минуте бросил в бой Челядина и Козыренко. По большому счету, должного эффекта это не принесло, так как до самого финального свистка команда так и не смогла из своего игрового перевеса выжать результат.

Более того, под занавес встречи на первый план вышли атакующие действия игроков «Руха». Львовяне, по большому счету, были ближе к тому, чтобы преимущество развить, нежели игроки «Ворсклы», чтобы отыграться. К примеру, лишь реакция Ризныка на 82-й минуте спасла «Ворсклу» от гола после удара Теллеса. В общем, команда Кучука со второго плана вышла в итоге на авансцену, и стала победителем матча.

1:0 – «Рух» добился второй победы в чемпионате, набрал 7 очков и поднялся на 10 место. «Ворскла» идет на 11 позиции также с 7 пунктами.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур

«Ворскла» – «Рух» – 0:1

Довгий, 29

Козыренко, 86 – Сапуга, 16, Таллес, 17, Китела, 60, Рунич, 88

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Пердута, Скляр, Олейник (Челядин, 72), Степанюк (Козыренко, 72), Сефери, Чеснаков, Кравец, Марлисон (Ричардс, 84), Юрченко.

Запасные: Исенко, Домолега, Павлюк, Яворский, Бацула, Тотре, Толи, Кулаковский, Кравчук.

«Рух»: Паньков, Китела, Дидык, Слюбик, Лях, Таллес (Притула, 85), Сапуга, Довгий, Климчук (Карабин, 85), Мисык (Бойчук, 58), Соломон-Отабор (Рунич, 71).

Запасные: Герета, Федир, Пидгурский, Веремиенко, Холод.

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Стадион: «Минай» (Минай)

ВОРСКЛА - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 10
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Stanislav Matusevych
Невже і зараз не погонять з Ворскли того бездарного недотренера? Що ще повинно статися і наскільки жахливо команда має зіграти?
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+5
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Andrey Ilyashenko
- Карма напевно віддає Скрипнику.  Його щуряча поведіннка в Зорі про себе нагадує.  Шкода Полтаву. 
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+5
Vladislav Pohily
І чим їм Максимов був не такий? Більшого з таким підбором виконавців все одно ніхто не дасть.
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+3
Andy_P
Каким-же дворовым дном выглядит Ворскла... И как-то в ЛК собирались играть ...
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+2
SanyaPOL
Лисак!!! Олэжка, ти ще довго там соплі жуватимеш? Давай роби з цим Скрипником що- небудь!
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
BekXan
Молодца Рух.А Ворскла просто дно.Команди зовсім немає.Казав що Скрипника потрібно було гнати ще два тури тому.На жаль ні.Будуть тримати його до кінця першого кола коли він зовсім втопить команду.
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+1
Remark
Ворскла по игре такое дно было. Просто ноль полный. Убрали Максимова, а по другому можно сказать выгнали и пошли по наклонной. Раньше хоть за еврокубки боролись, хотя и оттуда с позором вылетали, а сейчас будут за выживание бороться.
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0
Veter
Ааааааааа. Арбитрыня из Ивано-Франковска
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-6
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