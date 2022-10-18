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Чемпионат Украины
Ворскла
19.10.2022 13:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 13:19 | Обновлено 18 октября 2022, 13:21
104
0

Ворскла – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прошлом туре обе команды проиграли со счетом 2:3 и хотят поправить турнирное положение

18 октября 2022, 13:19 | Обновлено 18 октября 2022, 13:21
104
0
Ворскла – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В среду, 19 октября, состоится поединок 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и львовский «Рух». Игра пройдет в деревне Минай Закарпатской области на поле одноименного стадиона, начало – в 13:00.

«Ворскла»

Уже можно сказать, что полтавская команда провалила старт сезона. В настоящее время еврокубковые амбиции команды не подтверждаются никак. Свои первые очки в чемпионате команда Скрипника набрала в четвертом туре, когда сыграла вничью с «Александрией». До этого полтавчане трижды проиграли – сначала Виктор Скрипник уступил своей бывшей команде (луганской «Заре»), тогда на последних секундах была потеряна ничья с «Вересом», а после того и «Металлист 1925» расстроил полтавских болельщиков.

Правда, упомянутая выше ничья с «Александрией», казалось, вывела полтавчан из ступора. После нее были две победы – хотя и минимальные, но шесть очков набрать удалось (пострадали «Ингулец» и «Черноморец»).

В седьмом туре против команды Скрипника играл обескровленный перед началом сезона «Металлист». Казалось, что «Ворскла» должна зацепиться за очки, но на ужгородском «Авангарде» в боевой перестрелке оказались сильнее харьковчане – 3:2. Этот результат привел к тому, что «Ворскла» перед матчем с «Рухом» находится на десятом месте в турнирной таблице.

«Рух»

По несколько схожему сценарию шел в сезоне и «Рух». Никаких набранных очков в первых стартовых матчах против «Металлиста», «Колоса« и «Шахтера», тогда неожиданная победа над «Зарей» (3:1 с хет-триком Таллеса). После того на обновленном стадионе в Ровно удалось поделить очки с Вересом, а тогда был матч с Динамо.

Некоторые эксперты и болельщики говорили, что у «Руха» будут достаточно приличные шансы в борьбе с киевлянами, попавшими в игровой кризис. Но «динамовцы» собрались и в очередной раз не позволили «руховцам» себе забить – 3:0 в пользу подопечных Луческу.

Была надежда и на очки в матче седьмого тура с «Днепром-1». Это звучит парадоксально, поскольку соперник шел по турнирной дистанции со стопроцентным количеством турнирных баллов. Но практически все легионеры клуба из Днепра не захотели ехать во Львов, поэтому против «Руха» играла команда с украинцами в составе и Максом Валефом на воротах.

Как и матч «Ворсклы», игра вышла боевой (в прямом смысле – спортдиректора Дедышин и Красников не дадут соврать) и закончилась с тем же счетом – 3:2, причем очки «Рух» потерял уже на последних минутах после гола Логинова, когда играл без двоих удаленных игроков. Как результат – четыре очка и тринадцатое место в турнирной таблице.

Статистика встреч

«Рух» только третий сезон играет в УПЛ. Поэтому его встречи с «Ворсклой» ограничились четырьмя матчами, в которых львовяне еще не выигрывали – две победы у «Ворсклы», две ничьи, разница мячей 8:3 в пользу известно кого.

Орыинтировочные составы

«Ворскла»: Ризнык – Кравец, Зайков, Яворский, Пердута – Скляр, А. Кравчук – Сефери, Юрченко, Олийник – Степанюк.

«Рух»: Панькив – Лях, Дидык, Довгий, Мысык – Сапуга, Карабин – Соломон-Отабор, Таллес, Б. Бойчук – Климчук.

Прогноз на противостояние

Предположим, что команды будут стараться забить и играть на контратаках. Но защита обоих коллективов не безгрешна, поэтому спрогнозируем боевую ничью.

19 октября, среда

«Ворскла» – «Рух»
Минай. Стадион «Минай». 13:00
ТВ-трансляция на платформе «Setanta Sports» и на YouTube
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
ВОРСКЛА - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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