Виктор Скрипник: «Не всегда то, чего желаешь, получается»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги с львовским «Рухом», в котором его команда потерпела минимальное поражение со счетом 0:1. Наставник полтавчан признался, что со стороны его подопечных не было недооценки соперника.

– Такие матчи комментировать всегда тяжело и в то же время неприятно. Очень важно с такими командами, как «Рух», выходить вперед сразу, а потом они включают агрессию, навязывают борьбу и действовать уже гораздо труднее. Остается только поздравить соперника с тем, что он добился желаемого.

– Недооценка соперника могла быть с вашей стороны?

– Ни в коем случае! Все мы отлично понимаем, какой чемпионат мы играем в этом году. Каждый матч похож на финал. Понимали, что «Рух» провел предыдущие туры с командами, находящимися в первой пятерке. «Зарю» они переиграли, с тем же «Вересом» на выезде – 2:2. Потому понимали, что эта команда сильна, настраиваясь на серьезную борьбу. Имели желание реабилитироваться за поражение в матче с «Металлистом». Не всегда то, чего хочешь, получается.

– Воздушная тревога влияет на футболистов?

– Мы впервые столкнулись с этим во время нашего официального матча. Тренер это воспринимает по-своему, а как каждый из футболистов, кто знает. Вряд ли это можно считать положительным моментом, учитывая, что установка на игру происходит задолго до стартового свистка, а затем темп игры теряется. И сегодня мы просто проиграли…