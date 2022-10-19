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Ворскла
19.10.2022, FT 0 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 18:44 | Обновлено 19 октября 2022, 20:20
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Виктор Скрипник: «Не всегда то, чего желаешь, получается»

Наставник «Ворсклы» – о поединке УПЛ с «Рухом» (0:1)

19 октября 2022, 18:44 | Обновлено 19 октября 2022, 20:20
99
0
Виктор Скрипник: «Не всегда то, чего желаешь, получается»
УЕФА. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги с львовским «Рухом», в котором его команда потерпела минимальное поражение со счетом 0:1. Наставник полтавчан признался, что со стороны его подопечных не было недооценки соперника.

– Такие матчи комментировать всегда тяжело и в то же время неприятно. Очень важно с такими командами, как «Рух», выходить вперед сразу, а потом они включают агрессию, навязывают борьбу и действовать уже гораздо труднее. Остается только поздравить соперника с тем, что он добился желаемого.

– Недооценка соперника могла быть с вашей стороны?

– Ни в коем случае! Все мы отлично понимаем, какой чемпионат мы играем в этом году. Каждый матч похож на финал. Понимали, что «Рух» провел предыдущие туры с командами, находящимися в первой пятерке. «Зарю» они переиграли, с тем же «Вересом» на выезде – 2:2. Потому понимали, что эта команда сильна, настраиваясь на серьезную борьбу. Имели желание реабилитироваться за поражение в матче с «Металлистом». Не всегда то, чего хочешь, получается.

– Воздушная тревога влияет на футболистов?

– Мы впервые столкнулись с этим во время нашего официального матча. Тренер это воспринимает по-своему, а как каждый из футболистов, кто знает. Вряд ли это можно считать положительным моментом, учитывая, что установка на игру происходит задолго до стартового свистка, а затем темп игры теряется. И сегодня мы просто проиграли…

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник Ворскла - Рух Ворскла Полтава Рух Львов
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Источник ФК Ворскла
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