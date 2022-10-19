Ворскла – Рух – 0:1. Все решил Довгий. Видео гола и обзор матча

В среду, 19 октября, в поединке 8-го тура Украинской Премьер-лиги «Ворскла» потерпела поражение от львовского «Руха» со счетом 0:1.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур

Ворскла – Рух – 0:1

Гол: Довгий, 29

Видеообзор матча «Ворскла» – «Рух»