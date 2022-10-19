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  4. Ворскла – Рух – 0:1. Все решил Довгий. Видео гола и обзор матча
Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 19:37 | Обновлено 19 октября 2022, 19:54
566
0

Ворскла – Рух – 0:1. Все решил Довгий. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Украинской Премьер-лиги

19 октября 2022, 19:37 | Обновлено 19 октября 2022, 19:54
566
0
Ворскла – Рух – 0:1. Все решил Довгий. Видео гола и обзор матча
ФК Рух Львов

В среду, 19 октября, в поединке 8-го тура Украинской Премьер-лиги «Ворскла» потерпела поражение от львовского «Руха» со счетом 0:1.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур

Ворскла – Рух – 0:1

Гол: Довгий, 29

Видеообзор матча «Ворскла» – «Рух»

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Источник Setanta Sports Ukraine
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