Украина. Премьер лига19 октября 2022, 19:37 | Обновлено 19 октября 2022, 19:54
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Ворскла – Рух – 0:1. Все решил Довгий. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Украинской Премьер-лиги
19 октября 2022, 19:37 | Обновлено 19 октября 2022, 19:54
566
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В среду, 19 октября, в поединке 8-го тура Украинской Премьер-лиги «Ворскла» потерпела поражение от львовского «Руха» со счетом 0:1.
Украинская Премьер-лига. 8-й тур
Ворскла – Рух – 0:1
Гол: Довгий, 29
Видеообзор матча «Ворскла» – «Рух»
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