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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Айнтрахта досрочно покинет клуб. Он выиграл ЛЕ
Лига Европы
09 мая 2023, 22:35 |
1456
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Айнтрахта досрочно покинет клуб. Он выиграл ЛЕ

Оливер Гласнер уйдет с поста главного тренера команды в конце сезона 2022/23

09 мая 2023, 22:35 |
1456
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Айнтрахта досрочно покинет клуб. Он выиграл ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Немецкий футбольный клуб «Айнтрахт» Франкфурт анонсировал уход главного тренера команды Оливера Гласнера.

«Айнтрахт Франкфурт и Оливер Гласнер расстанутся в конце текущего сезона, за год до истечения контракта тренера – 30 июня 2024 года», – сказано в заявлении клуба.

После 31-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» занимает 9-е место в таблице чемпионата и сохраняет шансы на попадание в еврокубки. До шестого места, которое гарантирует участие в квалификации Лиги конференций – пять очков.

В прошлом сезоне «Айнтрахт» под руководством Гласнера выиграл первый за последние 42 года евротрофей – Лигу Европы. В Лиге чемпионов в сезоне 2022/23 «орлы» дошли до 1/8 финала, где по сумме двух матчей уступили «Наполи» с общим счетом 0:5.

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Оливер Гласнер Айнтрахт Франкфурт продление контракта отставка
Источник ФК Айнтрахт
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