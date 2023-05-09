ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Айнтрахта досрочно покинет клуб. Он выиграл ЛЕ
Оливер Гласнер уйдет с поста главного тренера команды в конце сезона 2022/23
Немецкий футбольный клуб «Айнтрахт» Франкфурт анонсировал уход главного тренера команды Оливера Гласнера.
«Айнтрахт Франкфурт и Оливер Гласнер расстанутся в конце текущего сезона, за год до истечения контракта тренера – 30 июня 2024 года», – сказано в заявлении клуба.
После 31-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» занимает 9-е место в таблице чемпионата и сохраняет шансы на попадание в еврокубки. До шестого места, которое гарантирует участие в квалификации Лиги конференций – пять очков.
В прошлом сезоне «Айнтрахт» под руководством Гласнера выиграл первый за последние 42 года евротрофей – Лигу Европы. В Лиге чемпионов в сезоне 2022/23 «орлы» дошли до 1/8 финала, где по сумме двух матчей уступили «Наполи» с общим счетом 0:5.
ℹ️ Eintracht Frankfurt and Oliver Glasner will part company at the end of the current season, a year before the coach’s contract was due to expire on 30 June 2024. ⁰#SGE— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) May 9, 2023
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