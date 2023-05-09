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Чемпионат Греции
Олимпиакос Пирей
08.05.2023 21:00 – FT 1 : 0
Панатинаикос
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Греция
09 мая 2023, 08:59 | Обновлено 09 мая 2023, 09:11
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0

Матч Оли vs Пана решил игрок из Молдовы. АЕК с Видой близок к чемпионству

Олег Рябчук, который ранее интересовался Шахтер, забил единственный гол

09 мая 2023, 08:59 | Обновлено 09 мая 2023, 09:11
175
0
Матч Оли vs Пана решил игрок из Молдовы. АЕК с Видой близок к чемпионству
ФК Олимпиакос. Олег Рябчук

8 мая в чемпионате Греции состоялись поединки предпоследнего 35-го тура.

В центральном матче игрового дня между Олимпиакосом и Панатинаикосом (1:0) победу хозяевам поля принес Олег Рябчук из Молдовы, которым ранее интересовался донецкий Шахтер.

За Панатинаикос весь матч отыграл бразилец Бернард, экс-хавбек Шахтера, а словенец Беньямин Вербич, бывший футболист Динамо, не был заявлен на игру.

В другом матче игрового дня АЕК в гостях обыграл Арис (2:1) и очень близок к чемпионству. Весь матч за АЕК отыграл хорват Домагой Вида, экс-защитник Динамо.

ПАОК победил Волос (2:0) без экс-горняка Тайсона, но с участием поляка Томаша Кендзеры, бывшего динамовца.

АЕК имеет 80 очков, опережая за тур до конца Панатинаикос (77). В последнем туре АЕК в игре против команды Волос устроит и ничья. А Олимпиакос (70) и ПАОК (67) в очном противостоянии определят обладателей бронзовых наград.

Чемпионат Греции, 35-й тур, 8 мая

Олимпиакос – Панатинаикос – 1:0

Гол: Олег Рябчук, 68

Арис – AEK – 1:2

Голы: Грей, 17 (пен) – ван Верт, 23, Цубер, 43

Волос – ПАОК – 0:2

Голы: Живкович, 28, Льямас, 57.

Турнирная таблица

36-й тур, 14 мая

  • АЕК – Волос
  • ПАОК – Олимпиакос
  • Панатинаикос – Арис

Видео гола Олега Рябчука

События матча

90’
Ramon (Олимпиакос Пирей) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Рябчук (Олимпиакос Пирей).
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Источник Sport.ua
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