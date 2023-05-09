Матч Оли vs Пана решил игрок из Молдовы. АЕК с Видой близок к чемпионству
Олег Рябчук, который ранее интересовался Шахтер, забил единственный гол
8 мая в чемпионате Греции состоялись поединки предпоследнего 35-го тура.
В центральном матче игрового дня между Олимпиакосом и Панатинаикосом (1:0) победу хозяевам поля принес Олег Рябчук из Молдовы, которым ранее интересовался донецкий Шахтер.
За Панатинаикос весь матч отыграл бразилец Бернард, экс-хавбек Шахтера, а словенец Беньямин Вербич, бывший футболист Динамо, не был заявлен на игру.
В другом матче игрового дня АЕК в гостях обыграл Арис (2:1) и очень близок к чемпионству. Весь матч за АЕК отыграл хорват Домагой Вида, экс-защитник Динамо.
ПАОК победил Волос (2:0) без экс-горняка Тайсона, но с участием поляка Томаша Кендзеры, бывшего динамовца.
АЕК имеет 80 очков, опережая за тур до конца Панатинаикос (77). В последнем туре АЕК в игре против команды Волос устроит и ничья. А Олимпиакос (70) и ПАОК (67) в очном противостоянии определят обладателей бронзовых наград.
Чемпионат Греции, 35-й тур, 8 мая
Олимпиакос – Панатинаикос – 1:0
Гол: Олег Рябчук, 68
Арис – AEK – 1:2
Голы: Грей, 17 (пен) – ван Верт, 23, Цубер, 43
Волос – ПАОК – 0:2
Голы: Живкович, 28, Льямас, 57.
Турнирная таблица
36-й тур, 14 мая
- АЕК – Волос
- ПАОК – Олимпиакос
- Панатинаикос – Арис
Видео гола Олега Рябчука
Derby fight in Greece... Olympiacos became Panathinaikos 1-0 with Oleg Reabciuk's goalpic.twitter.com/ioVf7mnmYI— FootColic ⚽️ (@FootColic) May 8, 2023
Funniest thing about tonight ? ⬇️— Olympiacos EU (@OlympiacosEU) May 8, 2023
Panathinaikos title hopes destroyed tonight by ... OLEG REABCIUK ‼️
Fair play to him. Nice to finally get a win against the eternal rivals this season #OLYPAO #OlympiacosFC pic.twitter.com/3Qfz2HwgVv
События матча
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