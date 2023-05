Матч Оли vs Пана решил игрок из Молдовы. АЕК с Видой близок к чемпионству

8 мая в чемпионате Греции состоялись поединки предпоследнего 35-го тура.

В центральном матче игрового дня между Олимпиакосом и Панатинаикосом (1:0) победу хозяевам поля принес Олег Рябчук из Молдовы, которым ранее интересовался донецкий Шахтер.

За Панатинаикос весь матч отыграл бразилец Бернард, экс-хавбек Шахтера, а словенец Беньямин Вербич, бывший футболист Динамо, не был заявлен на игру.

В другом матче игрового дня АЕК в гостях обыграл Арис (2:1) и очень близок к чемпионству. Весь матч за АЕК отыграл хорват Домагой Вида, экс-защитник Динамо.

ПАОК победил Волос (2:0) без экс-горняка Тайсона, но с участием поляка Томаша Кендзеры, бывшего динамовца.

АЕК имеет 80 очков, опережая за тур до конца Панатинаикос (77). В последнем туре АЕК в игре против команды Волос устроит и ничья. А Олимпиакос (70) и ПАОК (67) в очном противостоянии определят обладателей бронзовых наград.

Чемпионат Греции, 35-й тур, 8 мая

Олимпиакос – Панатинаикос – 1:0

Гол: Олег Рябчук, 68

Арис – AEK – 1:2

Голы: Грей, 17 (пен) – ван Верт, 23, Цубер, 43

Волос – ПАОК – 0:2

Голы: Живкович, 28, Льямас, 57.

Турнирная таблица

36-й тур, 14 мая

Видео гола Олега Рябчука

Derby fight in Greece... Olympiacos became Panathinaikos 1-0 with Oleg Reabciuk's goal pic.twitter.com/ioVf7mnmYI

Funniest thing about tonight ? ⬇️



Panathinaikos title hopes destroyed tonight by ... OLEG REABCIUK ‼️



Fair play to him. Nice to finally get a win against the eternal rivals this season #OLYPAO #OlympiacosFC pic.twitter.com/3Qfz2HwgVv