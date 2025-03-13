Антони не безнадежен. Переход в Бетис дал надежду на нормальную карьеру

Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Сумма сделки составила 85 млн фунтов. Этот трансфер, который был осуществлен по требованию тогдашнего наставника «МЮ» Эрика тен Хага, стал вторым самым дорогим в истории для клуба. Больше манкунианцы платили только за Поля Погба. Эта сделка с самого начала вызывала вопросы. Во-первых, болельщики не очень понимали, за кого «Юнайтед» собрался платить такую сумму. Во-вторых, сами манкунианцы оценивали игрока гораздо ниже.

Скауты «МЮ» следили за Антони с тех пор, как тен Хаг обозначил его в качестве трансферной цели. Представители «Юнайтед» оценили футболиста в 25 млн фунтов, но для «Аякса» эта сумма была слишком маленькой. Тен Хаг очень хотел заполучить игрока, чем пользовался его бывший клуб. «Аякс» постоянно повышал цену на бразильца, а манкунианцы постоянно соглашались. В итоге, голландцы выжали из этой сделки максимум, чего нельзя сказать об «МЮ». Футболист, на которого все же возлагали надежды, учитывая его трансферную стоимость, стал лишь героем мемов и объектом насмешек, в том числе и со стороны собственных болельщиков.

Антони покинул «Аякс» со скандалом. Изначально клуб не хотел продавать игрока, но тот настаивал на трансфере, из-за чего между сторонами ухудшились отношения. Трансфер все же состоялся, и бразилец ухватился за этот шанс. Уже в дебютном матче Премьер-лиги он отметился забитым мячом в поединке против «Арсенала». После этого Антони забил «Манчестер Сити» и «Эвертону». Бразилец ярко стартовал в «МЮ», забив в трех матчах подряд, но также быстро и потух. Свой следующий гол он забил лишь в апреле. В следующем сезоне Антони забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Это был катастрофический показатель для игрока атакующей линии за 85 млн фунтов.

За 2 сезона Антони разочаровал всех, включая тен Хага, который отчаянно хотел его подписать. В минувшей кампании 25-летний вингер проводил на поле всего 45 минут за матч, а в текущем сезоне почти не играл под руководством голландца. С приходом Рубена Аморима ситуация не улучшилась. Футболист не получал много возможностей под руководством нового тренера, а когда и был на поле, то ничем не запоминался. Последней каплей для руководства «Юнайтед» стал матч против «Саутгемптона». Бразилец не забил даже худшей команде лиги, хотя имел хорошие шансы. В Англии пишут, что именно после этого поединка манкунианцы окончательно решили расставаться с игроком.

Уход Антони из «МЮ» назревал давно. Проблема, казалось, заключалась в поиске заинтересованного клуба. Но появился «Бетис», который не побоялся рискнуть. Два года назад «вердибланкос» подписали Иско, которому помогли возродить карьеру и, вероятно, решили, что из бразильца тоже может быть толк. Испанцы арендовали игрока до конца сезона. По условиям сделки с «Юнайтед», «Бетис» должен платить Антони 85% зарплаты, то есть более 100 тыс. фунтов в неделю. Это серьезное вложение для не самого богатого клуба, который подписал практически списанного футболиста. Спортивный директор «вердибланкос» Мануэль Фахардо подтверждал риск подписания бразильца, но он доверился главному тренеру Мануэлю Пеллегрини. Тот был уверен, что игрок усилит атакующую линию команды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антони оправдывает доверие Мануэля Пеллегрини

Пока так и происходит. Уже в первом матче Ла Лиги против «Атлетика» Антони выглядел уверенно. Он не отметился результативными действиями, но помог команде сыграть вничью с серьезным соперником. В итоге, его признали лучшим игроком матча. Свой первый гол за новую команду бразилец забил в следующем поединке против «Сельты». Антони забил уже на 10-й минуте встречи и снова получил звание лучшего игрока матча. То же самое произошло и в игре против «Реала Сосьедад». Бразилец забил, отдал результативную передачу и снова был признан лучшим игроком матча – в третий раз подряд.

Антони ярко стартовал в «Бетисе». Сейчас на его счету 2 гола и 2 ассиста в Ла Лиге. Это больше, чем за последние 44 матча в «МЮ». Кроме того, на его счету есть также результативные действия и в Лиге конференций. Бразилец уже даже успел установить несколько рекордов. К примеру, он стал первым игроком «вердибланкос» с сезона 2013/14, который забил в своих первых двух выездных матчах команды во всех турнирах. Фахардо заявил, что в клубе не удивлены таким стартом Антони, поскольку тренерский штаб изначально видел в нем усиление. Бразилец действительно легко вписался в игру «Бетиса». Возможно, это связано с тем, что в системе Пеллегрини фланговые игроки играют важную роль. Это именно то, что нужно было Антони – немного доверия.

Удивительно, насколько быстро бразилец превратился из одного из самых провальных игроков в одного из самых опасных. Его действительно стали опасаться в Ла Лиге. «Лас-Пальмас» изменил схему на матч против «Бетиса» из-за бразильца, а защитники уделяли ему наибольшее внимание. Мадридский «Реал» вообще устроил скандал из-за того, что Ла Лига отменила красную карточку Антони. Бразилец провел на поле по 90 минут в обоих этих матчах. Не забил, но сыграл важную роль в том, что «вердибланкос» идут на серии из четырех побед в Испании, обыграв в том числе и «Реал». С болельщиками «Бетиса» у футболиста отношения гораздо лучше, чем с фанатами «МЮ». Прохожие тепло приветствуют его на улицах Севильи, и он отвечает им тем же.

Антони – яркий пример того, что иногда смена обстановки может действительно пойти на пользу. Конечно, не нужно забегать наперед. Бразилец и в составе «Юнайтед» ярко начинал, а потом стал одним из главных провалов в истории клуба. Но в «Бетисе» он выглядит действительно на своем месте. В Испании на него не давит трансферный ценник. Он отдалился от всех проблем и скандалов, которые преследовали его в Манчестере, и просто начал все с нуля – прямо посреди сезона.

Генеральный директор «вердибланкос» Рамон Алькарон недавно сказал, что Антони в личной беседе заявил ему о желании остаться в клубе. Испанцы взяли бразильца к себе, поддержали его и помогли обустроиться после переезда. Сейчас он старается отблагодарить их на поле. Все это выглядит действительно хорошо. Что будет потом – покажет время. Если Антони действительно хочет остаться в «Бетисе», впереди их ждут непростые переговоры с манкунианцами, которые захотят завернуть большую часть денег, потраченных на игрока. Но это будет потом. Сейчас Антони, «Бетис» и половина Севильи рада тому, что он просто выходит на поле.

Сергей ЗАВАЛКО