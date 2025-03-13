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  4. Асенсио сравнял количество голов за Астон Виллу с показателем в ПСЖ
Лига чемпионов
13 марта 2025, 19:22 | Обновлено 13 марта 2025, 19:40
223
0

Асенсио сравнял количество голов за Астон Виллу с показателем в ПСЖ

Марко оформил дубль в ворота «Брюгге»

13 марта 2025, 19:22 | Обновлено 13 марта 2025, 19:40
223
0
Асенсио сравнял количество голов за Астон Виллу с показателем в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

Нападающий «Астон Виллы» Марко Асенсио в игре против «Брюгге» оформил дубль и увеличил свое количество голов в последних пяти матчах до семи.

12 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Астон Вилла» и «Брюгге». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Испанец в последних матчах поразил ворота «Челси» (дубль), «Кардиффа» (дубль) и «Брюгге» (гол на выезде и дубль дома).

Во время выступлений за «ПСЖ» Асенсио принял участие в 47 матчах и отметился 7 забитыми мячами.

По сумме двух встреч (6:1) «Астон Вилла» вышла в 1/4 финала ЛЧ.

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Астон Вилла Брюгге Марко Асенсио Лига чемпионов Астон Вилла - Брюгге статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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