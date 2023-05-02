ВИДЕО. Снова странный поступок. Тухель стянул шорты с Мане на тренировке
Футболисты «Баварии» явно не скучают
Главный тренер немецкого футбольного клуба «Бавария» Томас Тухель снова отметился странным поступком.
На этот раз немецкий специалист решил снизить напряжение на тренировке команды. Пока вингер мюнхенцев Садио Мане разговаривал с одним из членов тренерского штаба клуба, Тухель подошел к футболисту сзади и стянул с него шорты, а дальше просто пошел дальше.
Ранее Тухель остался крайне недоволен отношением игроков во время одного из элементов тренировочного занятия и решил сломать инвентарь.
Сейчас «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги. У команды 62 очка после 30 туров.
ВИДЕО. Снова странный поступок. Тухель стянул шорты с Мане на тренировке
Thomas Tuchel messing with Sadio Mane during Bayern training 😂— ESPN FC (@ESPNFC) May 2, 2023
(via @FCBayern) pic.twitter.com/5tB553cCG7
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